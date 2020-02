Αν το μεγαλείο μιας αυτοκινητοβιομηχανίας μετριέται με τις αφορμές που σου δίνει για να ανατρέξεις στην ιστορία της, η Ferrari δικαίως θεωρείται η «vecchia signora» της ιταλικής αυτοκίνησης. Το αποδεικνύουν κάθε φορά με τον ίδιο εμφατικό τρόπο οι θεματικές εκθέσεις που πραγματοποιούνται στα μουσεία της στη Μόντενα και στο Μαρανέλο, με το δεύτερο να φιλοξενεί εκείνη με τίτλο «Ferrari at 24 Heures du Mans». Επτά δεκαετίες επιτυχιών στον διασημότερο αγώνα αντοχής παγκοσμίως και 36 νίκες στη γαλλική πίστα για το «Cavallino Rampante» (το αλογάκι που καλπάζει) περνούν μπροστά από τα μάτια του επισκέπτη με τη μορφή φωτογραφιών, σπάνιων αυτοκινήτων, multimedia και διαδραστικού υλικού.

Η έκθεση ανοίγει με την 166 ΜΜ Barchetta Touring. Με μια όμοιά της ο λόρδος Σέλσντον και ο Λουίτζι Τσινέτι θριάμβευσαν στο ντεμπούτο τής Ferrari στο Le Mans στις 26 Ιουνίου 1946, καταγράφοντας ένα παράξενο παγκόσμιο ρεκόρ, καθώς ο Τσινέτι οδήγησε για περισσότερες από 23 ώρες αφήνοντας το τιμόνι στον άγγλο ευγενή για μόλις 30 λεπτά της ώρας σε έναν 24ωρο αγώνα. «Επίδοση» που άφησε σε δεύτερο πλάνο τo γεγονός ότι ο ανταγωνισμός χρησιμοποιούσε κινητήρες σχεδόν διπλάσιου κυβισμού αλλά και τη μέση ωριαία ταχύτητα των 132,95 χλμ.

Εμβληματική για την ιστορία της Ferrari αλλά και για την ίδια τη διοργάνωση είναι η πρωτότυπη 275 P με την οποία οι Ζαν Γκισέ και Νίνο Βακαρέλα κέρδισαν στο Le Mans το 1964 καταγράφοντας την εξωπραγματική για την εποχή μέση ωριαία ταχύτητα των 195,63 χλμ., μπροστά από δύο ισχυρότερες Ferrari 330 P.

Στην άλλη άκρη βρίσκεται η σύγχρονη 488 GTE, με την οποία οι Αλεσάντρο Πιερ Γκουίντι, Τζέιμς Καλάντο και Ντανιέλ Σέρα κέρδισαν την κλάση τους στον αγώνα του 2019, εβδομήντα χρόνια μετά την επιτυχία τής 166 ΜΜ.

Οι επισκέπτες μπορούν να «ζήσουν» στιγμές του περυσινού θριάμβου μέσα από το «Le Mans Experience», μια συναρπαστική ταινία που συνδυάζει συναρπαστικές εικόνες και ηχητικά αποσπάσματα από την επικοινωνία μεταξύ των οδηγών και των στελεχών της ομάδας στα pits κατά τη διάρκεια των 24 ωρών του αγώνα.

Οσο για τους πιστούς tifosi της φίρμας, μπορούν να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στο virtual cockpit μιας 488 GTE στην πίστα τού Le Mans, χάρη στον σύγχρονο εξομοιωτή που βρίσκεται στον χώρο της έκθεσης, η οποία διεξάγεται παράλληλα με τις εκθέσεις «Hypercars – The evolution of uniqueness» και «90 Years – Scuderia Ferrari, the complete history».

*Μην χάσετε το νέο τεύχος του ΒΗΜΑgazino που κυκλοφορεί με ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής