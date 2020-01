Απτόητη συνεχίζει τις προκλήσεις και τους σχεδιασμούς η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, επαναφέροντας στο τραπέζι και το «όπλο» των παράνομων Navtex.

Τη στιγμή που ο Ερντογάν προσπαθεί να πιέσει με κάθε τρόπο τον στρατάρχη Χαφτάρ στη Λιβύη και να επιβάλλει εαυτόν ως μέρος λύσης στον εμφύλιο που επικρατεί στη χώρα για να νομοθετήσει την παράνομη συμφωνία που έχει υπογράψει με την πλευρά του Σάρατζ, η Αγκυρα εξέδωσε Navtex νότια της Κρήτης και συγκεκριμένα στην περιοχή που επιχειρεί να κάνει γεωτρήσεις βάσει της παραπάνω συμφωνίας.

Μια περιοχή η οποία βρίσκεται στον διάδρομο που «άνοιξε» με τελείως σαθρά επιχειρήματα η Τουρκία για να αποκτήσει ΑΟΖ με τη Λιβύη.

Ο απρόβλεπτος Ερντογάν ανησυχεί το ελληνικό επιτελείο που τίθεται σε επιφυλακή προκειμένου να είναι άπαντες σε ετοιμότητα μπροστά στο ενδεχόμενο ο τούρκος πρόεδρος να στείλει ερευνητικό πλοίο στην περιοχή.

Είναι ξεκάθαρο πως στόχος της Τουρκίας είναι η πάση θυσία διατήρηση της συμφωνίας η οποία προβλέπει ότι λιβυκή και τουρκική ΑΟΖ συνορεύουν σβήνοντας ουσιαστικά από τον χάρτη τη Ρόδο, την Κάρπαθο, το Καστελόριζο και κυρίως την Κρήτη.

Δείτε αναλυτικά την παράνομη Navtex

NAVTEX 0106/20

TURNHOS N/W : 0106/20

MEDITERRANEAN SEA

1. NAVWARN NAVWARN-70/20 TRANSMITTED BY UNAUTHORISED STATION, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS’ SAFETY.

2. MILITARY EXERCISES, ON 15, 27 AND 31 JAN 20 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

34 40.00 N – 026 35.00 E

34 40.00 N – 027 30.00 E

34 10.00 N – 027 30.00 E

34 10.00 N – 026 35.00 E

CAUTION ADVISED.

3. CANCEL THIS MESSAGE 311100Z JAN 20.

Εξαφανίζουν και το Καστελόριζο

Ωστόσο, η Τουρκία δεν έμεινε μόνο στην περιοχή της Κρήτης και για μια ακόμη φορά προσπαθεί να εξαφανίσει το Καστελόριζο από τον ελληνικό χάρτη.

Συγκεκριμένα, εξέδωσε μία ακόμη ακυρωτική Navtex για ελληνική αναγγελία δέσμευσης περιοχής, μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου.

Δείτε αναλυτικά την παράνομη Navtex

NAVTEX 0108/20

TURNHOS N/W : 0108/20

MEDITERRANEAN SEA

1. NAVWARN-68/20 TRANSMITTED BY UNAUTHORISED STATION, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS’ SAFETY.

2. FIRING EXERCISES, ON 16 JAN 20 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

36 05.00 N – 028 44.00 E

36 02.40 N – 029 20.60 E

36 04.37 N – 029 23.12 E

35 58.80 N – 029 38.05 E

35 03.00 N – 029 38.00 E

35 30.00 N – 028 10.00 E

CAUTION ADVISED.

3. CANCEL THIS MESSAGE 161100Z JAN 20.

Προκλήσεις και από αέρος με υπερπτήσεις πάνω από το Αιγαίο

Στο μεταξύ, η Τουρκία εξακολουθεί να παίζει με τη φωτιά και με ένα ατύχημα στο Αιγαίο, αφού η Αεροπορία της συνεχίζει τις παράνομες και ακραίες συμπεριφορές στο Αιγαίο.

Ειδικότερα, τα τουρκικά μαχητικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, πέταξαν 27 φορές πάνω από 8 νησιά του Ανατολικού και Βόρειου Αιγαίου.

Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός υπερπτήσεων από τουρκικά αεροσκάφη που έχει καταγραφεί μέσα σε μία ημέρα. Αλλά αυτό μέχρι την… επόμενη ακραία πρόκληση των Τούρκων.

Όπως όλα δείχνουν, η Άγκυρα καθημερινά κλιμακώνει της προκλητικές της ενέργειες στο Αιγαίο.

Κάπως έτσι ο αριθμός των υπερπτήσεων από την αρχή του 2020 έχει φτάσει στις 51 και είμαστε μόλις στα μισά του μήνα.

Σημειώνεται ότι τον Ιανουάριο του 2019 οι υπερπτήσεις ήταν 7, τον Ιανουάριου του 2018 μόλις 1 και του 2017, 5.

Η τουρκική προκλητικότητα ξεκίνησε στις 10.45 το πρωί με υπερπτήση στη νήσο Λέβιθα και τελείωσε λίγο μετά τις 3 το απόγευμα.

«Πόλεμος» Αγκυρας – Χαφτάρ

Στο μεταξύ, νέο πεδίο αντιπαράθεσης έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες μεταξύ του διοικητή του αυτοαποκαλούμενου Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA), στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, και της Τουρκίας μετά την απόφασή του να φύγει από τη Μόσχα χωρίς να υπογράψει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (GNA) του Σάρατζ.

Ο στρατάρχης δεν υπέγραψε το κείμενο που είχε ήδη μονογράψει ο Σάρατζ, ενώ εξαπέλυσε «μύδρους» κατά της Αγκυρας μέσω του λογαριασμού του λιβυκού Εθνικού Στρατού στο Twitter, που εκφράζει τις απόψεις του Χαφτάρ.

«Δεν θα υπάρξει καμία υπογραφή για διάφορους λόγους, ο σημαντικότερος από τους οποίους είναι η κακή πρόθεση της Τουρκίας να επιβάλει τον εαυτό της ως μέρος στη Λιβύη για να νομοθετήσει το παράνομο Μνημόνιο (σ.σ. μεταξύ της Τουρκίας και της κυβέρνησης της Τρίπολης).

» Είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε συμφωνία που θα σταματήσει την αιματοχυσία στη βάση της εξάλειψης της τρομοκρατίας, τη διάλυση των πολιτοφυλακών και την επιστροφή στη νομιμότητα του λιβυκού λαού, μέσα σε ένα πλαίσιο για τη Λιβύη. Αλλά οι έντιμες επιθυμίες μας συγκρούστηκαν με την ατζέντα της τουρκικής απληστίας» αναφέρεται μεταξύ άλλων.

We are open to any deal that saves bloodshed on a basis of the elimination of terrorism, the dissolution of militias, and the return to the legitimacy of the people #HoR within a Libyan-Libyan framework, but our honorable desires collided with the agenda of the Turkish greed. pic.twitter.com/N3chTAbGAM — M.LNA (@LNA2019M) January 13, 2020

Παίρνοντας τη σκυτάλη από τις δηλώσεις αυτές, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε νέες απειλές προς τον Χαλίφα Χαφτάρ, λέγοντας ότι θα πάρει ένα «μάθημα» από την Τουρκία αν δεν σταματήσει την επίθεση.

«Δεν θα διστάσουμε ποτέ να δώσουμε στον πραξικοπηματία Χαφταρ το μάθημα που του αξίζει, αν συνεχίσει τις επιθέσεις του εναντίον της νόμιμης διοίκησης και εναντίον των αδελφών μας στη Λιβύη» δήλωσε ο Ερντογάν στη διάρκεια ομιλίας του ενώπιον των βουλευτών του κόμματός του.

Η σκυτάλη στη Μέρκελ – Εκτός η Ελλάδα

Παρά το «ναυάγιο», όμως, ο Ερντογάν δήλωσε πως σκοπεύει να πάρει μέρος και σε άλλες συζητήσεις για το μέλλον της Λιβύης.

«Θα συζητήσουμε αυτό το θέμα στη συνάντηση του Βερολίνου στην οποία θα συμμετάσχουν στο πλευρό της Τουρκίας η Γερμανία, η Γαλλία, η Βρετανία, η Ρωσία, η Ιταλία, η Αίγυπτος, η Αλγερία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα» δήλωσε.

Στόχος της Τουρκίας είναι η πάση θυσία διατήρηση της συμφωνίας η οποία προβλέπει ότι λιβυκή και τουρκική ΑΟΖ συνορεύουν σβήνοντας ουσιαστικά από τον χάρτη τη Ρόδο, την Κάρπαθο, το Καστελόριζο και κυρίως την Κρήτη.

Όπως όλα δείχνουν λοιπόν, το «παιχνίδι» πλέον θα παιχτεί στο Βερολίνο, στη διάσκεψη για τη Λιβύη που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιανουαρίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε και επίσημα την διεξαγωγή της συνάντησης. Εκτός από τους Χαφτάρ και Σάρατζ, στη διεθνή διάσκεψη του Βερολίνου θα συμμετάσχουν επίσης αντιπροσωπείες από τη Ρωσία, τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Κίνα, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η γερμανίδα καγκελάριος έστειλε επίσης προσκλήσεις στην Αφρικανική Ένωση, τον Αραβικό Σύνδεσμο, τη Δημοκρατία του Κονγκό, την Αλγερία και την Αίγυπτο.

Αίτημα συμμετοχής έχει διατυπώσει και η Ελλάδα, ωστόσο, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της Καγκελαρίας, τελικά δεν θα συμμετάσχει στη διάσκεψη η χώρα μας.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, σε ερώτηση σχετικά με «απουσία της Ελλάδας από τις διπλωματικές πρωτοβουλίες για τη Λιβύη», απάντησε πως «κανείς δεν μπορεί να πει ότι η Ελλάδα είναι απούσα αλλά αντίθετα βρίσκεται στο κέντρο των εξελίξεων. Θέλουμε να συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία στο επίπεδο αναζήτησης πολιτικής λύσης».

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Οπως ήταν αναμενόμενο, η εξέλιξη αυτή προκάλεσε αντιδράσεις στην αντιπολίτευση. Με ανακοινώσεις τους τα κόμματα επιρρίπτουν ευθύνες στην ελληνική κυβέρνηση για την απουσία της χώρας μας από τη Διάσκεψη.

«Η ανακοίνωση από τη γερμανική καγκελαρία των χωρών που συμμετέχουν στη διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη, που δεν περιλαμβάνει την Ελλάδα στη διαδικασία, αλλά περιλαμβάνει δυο νέους συμμετέχοντες- την Αλγερία και το Κονγκό – αποτελεί ένα ακόμη πισωγύρισμα για την εξωτερική πολιτική της χώρας μας» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σημειώνει ακόμη ότι «η Ελλάδα συμμετείχε στην προηγούμενη Διεθνή Διάσκεψη για τη Λιβύη, στο Παλέρμο της Ιταλίας τον Νοέμβριο του 2018 και μάλιστα σε κορυφαίο επίπεδο, δια του τότε Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα» και καταλήγει: «Συνεπώς, μάλλον δεν είναι η Τουρκία απομονωμένη από τη διεθνή κοινότητα, αλλά η Ελλάδα απούσα από μια κρίσιμη διαδικασία που πλέον αφορά τα ίδια τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και αυτό αποτελεί βαριά ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

«Η Ελλάδα είναι απούσα από τη συνάντηση του Βερολίνου για το θέμα της Λιβύης ενώ συμμετέχουν Τουρκία, Αλγερία και Κονγκό» σχολίασε το γραφείο τύπου του Κινήματος Αλλαγής.

«Η κυβέρνηση φέρει τεράστιες ευθύνες γι’ αυτό. Και δεν την απαλλάσσουν οι διαπιστωμένες αβελτηρίες της προηγούμενης Κυβέρνησης. Την είχαμε προειδοποιήσει εγκαίρως» αναφέρει το ΚΙΝΑΛ.

Επικρίσεις κατά της κυβέρνησης για τη μη συμμετοχή της Ελλάδας στη Διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη διατυπώνει σε δήλωσή του και ο εκπρόσωπος τύπου του ΜέΡΑ25, Μιχάλης Κριθαρίδης.

Ο κ. Κριθαρίδης αναφέρει ότι «εκτός των συνομιλιών για τη Λιβύη θα βρεθεί η χώρα μας στη Διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί για το εν λόγω θέμα στο Βερολίνο την Κυριακή 19/1/2020 και στην οποία θα λάβει φυσικά μέρος και η Τουρκία, η Ιταλία και η Αίγυπτος. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά περίτρανα ότι το «ναι σε όλα» και η ανεύθυνη υπακοή σε Τράμπ-Νετανιάχου-Πολυεθνικές από τη μια και Τρόικα-Βρυξέλλες από την άλλη, μόνο επιζήμια είναι και απομονώνει τη χώρα διεθνώς».