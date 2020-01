Δύο μέρες προθεσμία έλαβε ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ προκειμένου να εξετάσει το τελικό κείμενο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στη Μόσχα.

Αυτό ανακοίνωσε την Τρίτη το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στον απόηχο των χθεσινών μαραθώνιων διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο ο στρατάρχης ζήτησε και έλαβε δύο ημέρες για να συζητήσει με τους αρχηγούς των φυλών, που υποστηρίζουν τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό (ΛΕΣ), το κείμενο της εκεχειρίας. Πρόκειται ουσιαστικά για την τελευταία προθεσμία που παίρνει, ένα είδος τελεσιγράφου που θα κρίνει την εκεχειρία στη Λιβύη.

«Ο διοικητής του ΛΕΣ στρατάρχης Χάφταρ είδε θετικά το τελικό κείμενο της συμφωνίας, όμως πριν από την υπογραφή του ζήτησε δύο εικοσιτετράωρα για να συζητήσει το κείμενο με τους ηγέτες των φυλών που υποστηρίζουν τον ΛΕΣ», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το ρωσικό υπουργείο υπενθύμισε ότι το σχέδιο της τελικής συμφωνίας έχει υπογραφεί από τον επικεφαλής της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας Φαέζ Σάρατζ και από τον πρόεδρο του Ανώτατου Κρατικού Συμβουλίου της Λιβύης Χάλεντ Αλ-Μίσρι.

Τέλος το ρωσικό υπουργείο Άμυνας προσέθεσε ότι η συνεργασία που άρχισε στην ρωσική πρωτεύουσα θα συνεχισθεί «καθώς ο όγκος των συσσωρευμένων ενδολιβυκών προβλημάτων απαιτεί επίπονη δουλειά όσον αφορά στην διαμόρφωση σταθμισμένων και αμοιβαία αποδεκτών για όλες τις πλευρές αποφάσεων».

Το Γαλλικό πρακτορείο μεταδίδει εξάλλου από τη Μόσχα πως το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διαβεβαίωσε ότι η χθεσινή συνάντηση στη Μόσχα των δύο Λίβυων αντιπάλων κατέληξε «στην σύναψη μιας κατ’αρχήν συμφωνίας μεταξύ των εμπολέμων για να διατηρηθεί και να παραταθεί επ’ αόριστον η κατάπαυση των εχθροπραξιών».

Το παρασκήνιο των συζητήσεων

Οι χθεσινές διαπραγματεύσεις για την επισφράγιση της εκεχειρίας στη Λιβύη κατέληξαν σε αδιέξοδο, εξαιτίας της απόφασης του Χαλίφα Χαφτάρ να αναχωρήσει από τη Μόσχα χωρίς να υπογράψει την συμφωνία εκεχειρίας που συντάχθηκε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

«Ο Χάφταρ και η αντιπροσωπεία του έφυγαν από τη Μόσχα και δεν υπέγραψαν καμία συμφωνία σε βάρος των ηρωικών θυσιών και των φιλοδοξιών των Λίβυων για σωτηρία. Δεν θα υπογραφεί (η συμφωνία) για πολλούς λόγους, ο κυριότερος είναι η πρόθεση της Τουρκίας να επιβληθεί στη Λιβύη ώστε να νομιμοποιήσει το παράνομο μνημόνιο (σ.σ. τη συμφωνία για τα θαλάσσια σύνορα που υπέγραψαν ο Ερντογάν και ο αντίπαλος του Χάφταρ, ο Φάγεζ αλ Σάρατζ). Η Λιβύη για τους Λίβυους», αναφέρεται σε δυο μηνύματα στον λογαριασμό M.LNA στο twitter που υποστηρίζει τον Χάφταρ.

#Haftar and his accompanying delegation have left #Moscow tonight and there will be no signing on any document at the expense of the heroic sacrifices and aspirations of the Libyans to salvation and prevent the army.#LNA #Libya pic.twitter.com/3SPXroEwnh

— M.LNA (@LNA2019M) January 13, 2020