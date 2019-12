Ο Markus Huemer είναι ένας χαρακτηριστικός καλλιτέχνης για τους περίπλοκους καιρούς μας: προσπαθεί συστηματικά να δημιουργήσει νέες αισθητικές και αφηγήσεις, με σκοπό να συλλάβει τις κυρίαρχες τεχνολογικές πολιτιστικές δυνάμεις που διαμορφώνουν τον κόσμο μας σήμερα.

Η πρώτη του ατομική έκθεση στην Ελλάδα είναι μια συλλογή αφηγήσεων για τις συστημικές κρίσεις του 21ου αιώνα. Η τεχνική του είναι θεμελιώδης και αποτελεσματική: όπως ένας μικροοργανισμός που είναι ικανός να ευδοκιμήσει σε ακραίες συνθήκες θεωρείται εχθρικός για τις περισσότερες μορφές ζωής, μας επιτρέπει να αναλογιστούμε την τάση για το ακραίο, που ολοένα και περισσότερο χαρακτηρίζει τόσο τον σύγχρονο πολιτισμό όσο και την υλική μας πραγματικότητα.

Οι εικόνες του είναι αντισυμβατικές με ένα είδος επιβεβλημένης κριτικής ανάλυσης (Transparent Text Editor in Hidden Growth, Striped Copycat) και καλλιτεχνικής έρευνας, που αντανακλάται σε παράξενους (Wonderful Example of Macro Virus «Relax») και τις περισσότερες φορές εχθρικούς τίτλους (Dangerous Boot Sector Virus “AntiEXE”): μια τάση που χαρακτηρίζει όλο και περισσότερο τον σύγχρονο πολιτισμό. Και μία ψηφιακή σχιζοφρένεια ίσως …

Καθώς ο κόσμος μας βιώνει έναν όλο και αυξανόμενο ιδεολογικό εξτρεμισμό και πόλωση, μια αίσθηση υπαρξιακού τρόμου διαπερνά όλες τις πτυχές της σύγχρονης κουλτούρας. Σε περιόδους όπως αυτές, ο Markus Huemer αποφάσισε να ενσαρκώσει τον ίδιο τον ορισμό της ιικής προσαρμογής και ανθεκτικότητας. Τι καινούριο μπορούμε να μάθουμε από εκείνους που ζουν στο περιθώριο και πέρα από αυτό; Ποιες νέες μορφές (συν)ύπαρξης μπορούμε να αντλήσουμε από τις ιδέες πίσω από την έκθεση If You Can Inhale, You’ve Already Done Something Right;

Ειδικά στην Ελλάδα είμαστε μάρτυρες από πρώτο χέρι των πολιτικών και οικονομικών αναταράξεων που έχουν αποσταθεροποιήσει κοινωνίες σε όλο τον κόσμο μετά την οικονομική κρίση του 2008. Η ζωγραφική του Markus Huemer διερευνά τις πιο σκοτεινές γωνίες των δικτύων, των συστημάτων και των υπηρεσιών που διαμεσολαβούν στην ύπαρξή μας.

Είναι απαθείς εξερευνήσεις των δυνατοτήτων και των παγίδων του σχεδιασμού των εικόνων. Πρόκειται για ένα μέλλον τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκεται στα χέρια των παγκόσμιων εταιρειών; Για μια βαθυστόχαστη προειδοποίηση;