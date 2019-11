Στα χέρια των τουρκικών αρχών βρίσκονται 25 συγγενείς του δολοφονηθέντος επικεφαλής του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι, σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα.

Οι συγγενείς του αλ-Μπαγκντάντι κρατούνται σε τέσσερις επαρχίες, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τις δραστηριότητες του Ισλαμικού Κράτους. Περισσότεροι από 25 κρατούνται: 11 στην περιοχή του Κirsehir, πέντε στην περιοχή του Samsun, τρεις στην Ordu και έξι στην Sanliurfa.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, τέσσερις από τους κρατουμένους συνελήφθησαν επειδή κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε μία τρομοκρατική οργάνωση, αναφέρθηκε στην σχετική ανακοίνωση.

Αυτές οι συλλήψεις έρχονται δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση ότι η αδελφή του Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι, Rasmiya Awad βρίσκεται στα χέρια της Συρίας.

Υπενθυμίζεται πως ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στις 27 Σεπτεμβρίου ότι σκοτώθηκε σε αμερικανική επιχείρηση ο ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους.

Το Πεντάγωνο μάλιστα δημοσίευσε βίντεο από την επιχείρηση εξολόθρευσής του.

Όπως φαίνεται στις εικόνες που κατέγραψε κάμερα των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ, μια ομάδα από στρατιώτες κατευθύνεται σε ένα μεγάλο κτήριο στη Μπαρίσα, ένα μικρό χωριό στη βορειοδυτική Συρία κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, στο οποίο κρυβόταν ο αυτοαποκαλούμενος «χαλίφης» του Ισλαμικού Κράτους.

Ο Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι προσπάθησε να διαφύγει μέσω τούνελ ωστόσο φαίνεται να αντιλήφθηκε πως δεν θα βγει ζωντανός και έτσι πυροδότησε μια ζώνη με εκρηκτικά που φορούσε.

