Με την τουρκική επίθεση στη Συρία, με στόχο τις κουρδικές πολιτοφυλακές, να έχει -επίσημα τουλάχιστον- σταματήσει, σε διεθνή ΜΜΕ συνεχίζουν να κυκλοφορούν εικόνες από κτηνωδίες και βιαιότητες από πλευράς της Αγκυρας.

Η τελευταία φρικαλεότητα που βλέπει το φως της δημοσιότητας σημειώθηκε στην περιοχή της Ροτζάβα, στη βορειοανατολική Συρία.

Ειδικότερα, τo κέντρο ενημέρωσης στη Ροτζάβα επιβεβαίωσε ότι τουρκικό τεθωρακισμένο πάτησε άοπλο κούρδο διαδηλωτή που διαμαρτυρόταν για τις κοινές ρωσουρκικές περιπολίες εντός του συριακού εδάφους.

Παράλληλα, δέκα ακόμη διαδηλωτές νοσηλεύονται στο νοσοκομείο εξαιτίας των δακρυγόνων που έριξαν τα τουρκικά στρατεύματα.

Σημειώνεται πως οι Κούρδοι διαμαρτύρονται γιατί βλέπουν την αρπαγή των εδαφών τους και τη νομικοποίηση της τουρκικής εισβολής στη Συρία.

We can confirm reports that 25-year-old Serxwebun Ali was killed by a Turkish armoured vehicle which ran him over during a joint Turkish-Russian patrol in Serimsagh village, near Derik.

10 civilians were also hospitalised as the Turkish troops fired tear-gas on protesters. pic.twitter.com/Np6tIwntmq

— Rojava Information Center (@RojavaIC) November 8, 2019