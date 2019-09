Σε μία δήλωση – έκπληξη για το Brexit προχώρησε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ σε συνέντευξή του στο Sky News, η οποία θα προβληθεί ολόκληρη την Κυριακή. Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ φαίνεται πως αλλάζει στάση τώρα και λέει ότι μία συμφωνία για το Brexit είναι πιθανή και ότι δεν είναι… συναισθηματικά δεμένος με το backstop.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με αυτά που διαμήνυε ο Γιούνκερ τις δύο προηγούμενες μέρες, μετά την συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, την Τρίτη. Συγκεκριμένα, ο Γιούνκερ είχε επισημάνει ότι χρειάζονται εφαρμόσιμες προτάσεις για την αντικατάσταση του backstop στη συμφωνία για το Brexit και ότι ο κίνδυνος για «no deal» είναι απολύτως αληθινός.

Είναι γεγονός, βέβαια, ότι στο ενδιάμεσο η Βρετανία κατέθεσε γραπτές προτάσεις για τη συμφωνία του Brexit προς την Κομισιόν. Ωστόσο, όπως ανέφερε στο Sky News ο Γιούνκερ, τα έγγραφα με τις προτάσεις τα έλαβε στα χέρια του το βράδυ της Τετάρτης και ότι δεν τις είχε διαβάσει ακόμα.

Ο πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε απλά ότι μίλησε στο τηλέφωνο με τον Μπόρις Τζόνσον «χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενο των βρετανικών προτάσεων».

EC President @JunckerEU said he thinks a #Brexit deal can be reached by 31 October.

Speaking exclusively to @RidgeOnSunday, he also warned that a no-deal #Brexit would be "catastrophic" for Britain and for the EU.

Check out the full interview on #Ridge from 8.30am this Sunday. pic.twitter.com/8ahZ6X8l4K

— Sky News (@SkyNews) September 19, 2019