Ο 24χρονος ένοπλος που σκότωσε εννέα ανθρώπους στο Ντέιτον του Οχάιο είχε προβληματικό παρελθόν, ενώ είχε απειλήσει συμμαθητές του στο σχολείο, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, με την αστυνομία να δηλώνει ότι είναι πολύ νωρίς για να διευκρινιστεί το κίνητρο για το χθεσινό μακελειό.

Ο ένοπλος, κρατώντας ένα τουφέκι εφόδου και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και μάσκα, προκάλεσε μακελειό σε μια συνοικία γνωστή για τη νυχτερινή της ζωή. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης ήταν ο 24χρονος Κόνορ Μπετς από το Μπέλμπρουκ του Οχάιο.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής (τοπική ώρα) στην περιοχή Όρεγκον της πόλης και διήρκησε πολύ λίγο καθώς η αστυνομία που ήταν σε κοντινή απόσταση παρενέβη και τον εξουδετέρωσε. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνεται η αδελφή του Μπετς ενώ τουλάχιστον 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

«Είμαστε σε πολύ, πολύ πρώιμο στάδιο σε αυτή την έρευνα», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Ντέιτον Ρίτσαρντ Μπίελ σε συνέντευξη Τύπου χθες. «Θα ήταν ανεύθυνο σε αυτή τη φάση να κάνουμε υποθέσεις για το κίνητρο».

«Δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες σε αυτό το στάδιο για να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα που θέτει όλος ο κόσμος ‘Γιατί;’».

Ο Μπετς αντιμετώπισε προβλήματα στο λύκειο ενώ σε κάποια φάση είχε δημιουργήσει ένα «hit list», έναν κατάλογο με ονόματα συμμαθητών του ως πιθανούς στόχους που θα ήθελε να σκοτώσει ή με κάποιο τρόπο να βλάψει, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το CNN μετέδωσε επίσης ότι ο Μπετς είχε ιστορικό στο να απειλεί γυναίκες που τον απέρριπταν ερωτικά.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, κάποια στιγμή στη μαθητική του ζωή απομακρύνθηκε από το σχολικό λεωφορείο από την αστυνομία. Εκτός από τα προβλήματα αυτά, ο Μπετς είχε λάβει κλήσεις από την τροχαία για υπερβολική ταχύτητα και άλλες μικρές παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Here's a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi

— Chad Baker (@ChadBlue83) August 4, 2019