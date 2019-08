View this post on Instagram

"Leggete un po', invece di stare sempre al computer o a giocare ai videogiochi" questa la frase che mi sentivo dire sempre da mia madre tutte le estati fino a 3/4 anni fa. Allora prendevo la tessera della biblioteca, uscivo di casa e andavo a prendere quei quattro o cinque libri che mi avrebbero accompagnato tutta l'estate. Pochi libri tra cui scegliere ma da amante di romanzi gialli tornavo a casa sempre con Doyle e i suoi racconti di Sherlock Holmes o con qualche racconto della Christie. Il problema emerse quando terminai di leggere tutti i racconti sull'investigatore che abitava al 221B di Backer Street e quasi tutti i racconti della creatrice di personaggi come Poirot e Miss Murple. Nella disperata ricerca di altri libri, un titolo mi colpì più di altri "La mossa del cavallo" di Andrea Camilleri. Da quel momento non ho più abbandonato lo scrittore siciliano che in ogni suo racconto ha descritto la sua calda e amata Sicilia in ogni dettaglio; proprio quei dettagli, quei particolari che rendavano i suoi racconti unici. In "Segnali di Fumo" pubblicato nel 2014 scrisse “L’artista è colui che ha una costante percezione alterata della realtà", la realtà del novecento gentile che se ne va insieme a lui con la certezza di essere studiata a scuola dai nostri figli, dalle future generazioni. Un patrimonio artistico ma soprattutto umano da trasmettere e da condividere con chi non ha avuto la fortuna di vivere questa grandissima personalità. Ciao Maestro. #chitarrescordate #camilleri #sicilia #poeta #letteraturaitaliana