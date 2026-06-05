LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 το Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
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