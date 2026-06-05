LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Πολιτική Γραμματεία

Με σαφές μήνυμα και «σκιώδη κυβέρνηση» ο Ανδρουλάκης δεν άφησε περιθώρια για «παραφωνίες» ή δεν τόλμησαν

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν άφησε κανένα περιθώριο παρερμηνείας για τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ, όπως αυτή αποφασίστηκε στο Συνέδριο, κυρήσσοντας διμέτωπο αγώνα ενάντια σε ΝΔ και ΕΛΑΣ. Καμία ουσιαστική διαφοροποίηση από Δούκα ή άλλο στέλεχος παρά τις «παραφωνίες» των τελευταίων ημερών. Οι κατευθυντήριες «γραμμές» και η σκιώδης κυβέρνηση.