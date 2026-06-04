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Παίζοντας μπάλα στην πόλη του Πελέ…
Ποδόσφαιρο 04 Ιουνίου 2026, 17:33

Παίζοντας μπάλα στην πόλη του Πελέ…

Στην πανέμορφη Στοκχόλμη όπου γράφτηκε, ίσως η πιο γλυκιά ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου η Εθνική μας σε ένα τεστ… Μουντιάλ απέναντι στους Σουηδούς που πάνε Αμερική.

Γιώργος Νοικοκύρης
ΚείμενοΓιώργος Νοικοκύρης
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Θα ήταν το τελευταίο φιλικό πριν το μεγάλο ταξίδι για την Αμερική και την επιστροφή στις κορυφαίες διοργανώσεις. Είναι τελικά ένα ακόμη φιλικό στα πλαίσια των… προσεχώς.

Η Εθνική μας απέναντι στην Σουηδία που μπορεί να μην έκανε σεφτέ στα προκριματικά (μόλις 2 βαθμούς) αλλά μέσα από το Nations League βρήκε το εισιτήριο για την 13η συμμετοχή της σε Μουντιάλ. Και κάπως έτσι μας έφερε η… μοίρα στην πόλη του Πελέ.

Όχι, δεν είμαστε Βραζιλία, αλλά Στοκχόλμη που θα μπορούσε κάλλιστα να «ανήκει» στον Πελέ. Ο κορυφαίος των κορυφαίων άλλωστε εδώ, στην Σουηδία στο Μουντιάλ του 1958, ξεπετάχτηκε… Πριν καν κλείσει τα 18 του χρόνια εμφανίστηκε στο παγκόσμιο στερέωμα και «σάρωσε» για χρόνια.

Στην περιοχή που είναι η… πιο μεγάλη φράουλα της Ευρώπης, το Strawberry Arena, είχε «μαγέψει» (και) στον τελικό της Βραζιλίας με την Σουηδία (5-2) κατακτώντας το Μουντιάλ.  Μέρες Μουντιάλ άλλωστε και λίγα χιλιόμετρα από εκεί που είναι τώρα το εκπληκτικό Strawberry Arena, βρισκόταν το «Ρασούντα», που έπαιξε μπαλίτσα ο Πελέ, και αποτέλεσε για δεκαετίες την έδρα της εθνικής Σουηδίας έως το 2013 που κατεδαφίστηκε καθώς το διαδέχθηκε το Nationalarena, δηλαδή το Strawberry arena όπως μετονομάστηκε από το 2024 μετά την χορηγία των ομώνυμων Νορβηγικών ξενοδοχείων.

Σε αυτά τα μέρη λοιπόν η Εθνική μας δοκιμάζεται σε ένα τεστ επιπέδου Μουντιάλ. Με την ελπίδα πως μετά και το Κυριακάτικο φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρήτιο, δεν θα υπάρξει ξανά, φιλικό χωρίς προσμονή.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ετοιμάζεται να δοκιμάσει πράγματα, όπως τριάδα στα στόπερ, έχει νέα παιδιά και επιστροφές για να δώσει ευκαιρίες απόψε αλλά και την Κυριακή. Ξέρει και αυτός όπως όλοι πως πλέον η Εθνική μας χρειάζεται, και αξίζει, επιτυχίες.

Το Nations League με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία στην Α κατηγορία έρχεται από τον Σεπτέμβριο και η αξία του είναι αδιαμφισβήτητη όπως και τα προκριματικά για το Euro του 2028 όπου πρέπει να είμαστε.

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