Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία παρουσίασε τα πρώτα Βραβεία ΔΟΑ

Τα βραβεία απονεμήθηκαν στο πλαίσιο της 19ης Διεθνούς Συνόδου για τις Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες και τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές στην Αρχαία Ολυμπία.

Ο νέος αυτός θεσμός πραγματοποιήθηκε παρουσία σύσσωμης της ηγεσίας της ΔΟΑ, της Αναπληρώτριας Διευθύντριας του Ολυμπιακού Ιδρύματος Πολιτισμού και Κληρονομιάς της ΔΟΕ, κας Yasmin Meichtry, καθώς και εκπροσώπων Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών και Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών από περισσότερες από 100 χώρες.

Η τελετή σηματοδότησε την επίσημη έναρξη ενός νέου θεσμού της ΔΟΑ, που δημιουργήθηκε με στόχο να αναγνωρίσει το εξαιρετικό έργο των Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών και των Επιτροπών Εκπαίδευσης των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών σε όλο τον κόσμο. Μέσα από τα Βραβεία ΔΟΑ, η Ακαδημία επιδιώκει να αναδείξει επιτυχημένα προγράμματα, να επιβραβεύσει την ποιότητα, να ενθαρρύνει την καινοτομία και να προωθήσει την ανταλλαγή καλών πρακτικών στο διεθνές δίκτυο της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης.

Η πρώτη διοργάνωση των Βραβείων έφερε στο επίκεντρο ανθρώπους και οργανισμούς που δίνουν καθημερινά ζωή στις Ολυμπιακές αξίες, μέσα από σχολεία, πανεπιστήμια, αθλητικούς οργανισμούς, προγράμματα αθλητών, πολιτιστικές πρωτοβουλίες, δράσεις βιωσιμότητας και κοινοτικά προγράμματα.

Σε ολόκληρο τον κόσμο, οι Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες και οι Επιτροπές Εκπαίδευσης των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών αναπτύσσουν πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αντίκτυπο: εμπνέουν τους νέους, ενισχύουν τις κοινότητες και μετατρέπουν τις Ολυμπιακές αξίες σε πρακτική εκπαιδευτική δράση.

Τα Βραβεία ΔΟΑ δημιουργήθηκαν ακριβώς για να προσφέρουν σε αυτές τις πρωτοβουλίες τη διεθνή προβολή που τους αξίζει. Ο νέος αυτός θεσμός αποτυπώνει το όραμα της ηγεσίας της ΔΟΑ για την ενίσχυση του δικτύου ΕΟΑ/ΕΟΕ, δημιουργώντας ένα πλαίσιο αναγνώρισης, συνεργασίας και ουσιαστικού αντίκτυπου στον τομέα της εκπαίδευσης.

Πέντε κατηγορίες που αντικατοπτρίζουν το μέλλον της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης

Τα πρώτα Βραβεία ΔΟΑ τίμησαν προγράμματα σε πέντε θεματικές κατηγορίες, που αντανακλούν τον ευρύ και διαρκώς εξελισσόμενο ρόλο του Ολυμπισμού σήμερα. Οι πέντε κατηγορίες καλύπτουν βασικούς τομείς της εκπαιδευτικής αποστολής της ΔΟΑ: την προώθηση των Ολυμπιακών αξιών μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την ολιστική ανάπτυξη των αθλητών, την Ολυμπιακή ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά, την περιβαλλοντική ευθύνη, καθώς και τη χρήση του αθλητισμού και των Ολυμπιακών αξιών για την ένταξη, την υγεία και τη θετική κοινωνική αλλαγή.

Οι νικητές των Βραβείων ΔΟΑ ανά κατηγορία είναι:

«Βραβείο Ολυμπιακής Εκπαίδευσης»

Απονέμεται στην Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Πορτογαλίας

«Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ανάπτυξης Αθλητών»

Απονέμεται στην Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή της Νέας Ζηλανδίας

«Ολυμπιακή Πολιτιστική Κληρονομιά»

Απονέμεται στην Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Τσεχίας

«Προγράμματα Εκπαίδευσης για τη Βιωσιμότητα και τον Πράσινο Αθλητισμό»

Απονέμεται στην Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή του Πράσινου Ακρωτηρίου

«Προγράμματα Κοινωνικής Συμμετοχής και Κοινωνικού Αντικτύπου»

Απονέμεται στην Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή της Παπούα Νέας Γουινέας

Ο Πρόεδρος της ΔΟΑ, καθηγητής Χαρίλαος Τσολάκης, εξέφρασε τη θερμή του εκτίμηση προς τα μέλη της Επιτροπής Βραβείων ΔΟΑ — κα Αλεξάνδρα Καραϊσκου (Πρόεδρος), Dr Maria Bulatova, κα Cecile Faye, κ. Hou Kun, Dr Ridha Layouni, καθηγητή Arnaud Richard, καθηγητή Koh Koon Teck, καθηγητή Cesar Torres και κ. Tiago Viegas — για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και τη συνεργασία τους σε αυτή την πρώτη διοργάνωση. Η συμβολή τους υπήρξε καθοριστική για τη θεμελίωση αυτού του νέου θεσμού.

Ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα της ΔΟΑ θα διοργανωθεί στην Ολυμπία για κάθε βραβευμένη ΕΟΑ/ΕΟΕ, ενώ οι βραβευμένες πρωτοβουλίες θα παρουσιαστούν μέσα από το περιοδικό της ΔΟΑ και τις επίσημες πλατφόρμες επικοινωνίας της Ακαδημίας.

Πέρα από τις ίδιες τις βραβεύσεις, σκοπός αυτού του νέου θεσμού είναι να ενισχύσει την ανταλλαγή γνώσης στο δίκτυο των ΕΟΑ. Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα σε μία χώρα μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για μια άλλη. Ένα σχολικό πρόγραμμα, μια κοινοτική πρωτοβουλία, μια δράση ανάπτυξης αθλητών ή ένα πρόγραμμα βιωσιμότητας μπορεί να προσαρμοστεί, να εμπλουτιστεί και να πολλαπλασιαστεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Εκ μέρους του προσωπικού της ΔΟΑ, ο Διευθυντής της ΔΟΑ, Δρ Μάκης Ασημακόπουλος, συνεχάρη όλες τις βραβευμένες Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες και Επιτροπές Εκπαίδευσης των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών και εξέφρασε τις ειλικρινείς ευχαριστίες του προς όλους τους συμμετέχοντες, υποψηφίους, μέλη της Επιτροπής και συντελεστές που κατέστησαν την πρώτη διοργάνωση των Βραβείων ΔΟΑ ορόσημο για το δίκτυο της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης.

Με την ευκαιρία αυτής της ξεχωριστής τελετής, η ΔΟΑ τίμησε επίσης τη μακροχρόνια προσφορά στην Ολυμπιακή Εκπαίδευση του Gert Portegier, Ολυμπιονίκη από τη Νότια Αφρική, ο οποίος είχε συμμετάσχει στην πρώτη Σύνοδο της ΔΟΑ το 1961.