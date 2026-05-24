Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στη βομβιστική επίθεση με στόχο τρένο που μετέφερε στρατιωτικούς στην επαρχία Μπαλουχιστάν, στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, όπως δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος.

Στα θύματα της επίθεσης, που έγινε στην πρωτεύουσα της επαρχίας, την Κουέτα, περιλαμβάνονται στρατιωτικοί, ενώ περισσότεροι από 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν, δήλωσε ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο αυτό, το τρένο που μετέφερε στρατιωτικούς και μέλη των οικογενειών τους συνέδεε την Κουέτα με την Πεσαβάρ, στο βορειοδυτικό Πακιστάν.

Συχνές οι ένοπλες επιθέσεις αυτονομιστών

Το Μπαλουχιστάν είναι η φτωχότερη και μεγαλύτερη επαρχία του Πακιστάν. Οι βελούχοι αυτονομιστές κατηγορούν την κυβέρνηση του Πακιστάν ότι εκμεταλλεύεται τους φυσικούς πόρους της περιοχής χωρίς να ωφελείται από αυτό ο τοπικός πληθυσμός.

Οι ένοπλες επιθέσεις είναι συχνό φαινόμενο στο Μπαλουχιστάν με τις ένοπλες δυνάμεις να τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας από την κεντρική κυβέρνηση του Πακιστάν.

Δείτε βίντεο

An explosion on a railway track in southwest Pakistan has killed at least 10 people and injured more than 50 others. The blast derailed the cargo train and gunfire was heard afterwards. Al Jazeera’s Kamal Hyder has more from Quetta, Pakistan. pic.twitter.com/M1RIkUwire — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 24, 2026

#Breaking 🚨 Balochistan Liberation Army claim responsibility for Pakistan train attack near Quetta. More than 100+ kill*d. https://t.co/OnRDhFQe2C — Aditya Singh (@Beingadiisingh) May 24, 2026