Πακιστάν: Στους 24 οι νεκροί από τη βομβιστική επίθεση σε τρένο – Πάνω από 50 οι τραυματίες
Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στη βομβιστική επίθεση με στόχο τρένο που μετέφερε στρατιωτικούς στην επαρχία Μπαλουχιστάν, στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, όπως δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος.
Στα θύματα της επίθεσης, που έγινε στην πρωτεύουσα της επαρχίας, την Κουέτα, περιλαμβάνονται στρατιωτικοί, ενώ περισσότεροι από 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν, δήλωσε ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Σύμφωνα με τον αξιωματούχο αυτό, το τρένο που μετέφερε στρατιωτικούς και μέλη των οικογενειών τους συνέδεε την Κουέτα με την Πεσαβάρ, στο βορειοδυτικό Πακιστάν.
Συχνές οι ένοπλες επιθέσεις αυτονομιστών
Το Μπαλουχιστάν είναι η φτωχότερη και μεγαλύτερη επαρχία του Πακιστάν. Οι βελούχοι αυτονομιστές κατηγορούν την κυβέρνηση του Πακιστάν ότι εκμεταλλεύεται τους φυσικούς πόρους της περιοχής χωρίς να ωφελείται από αυτό ο τοπικός πληθυσμός.
Οι ένοπλες επιθέσεις είναι συχνό φαινόμενο στο Μπαλουχιστάν με τις ένοπλες δυνάμεις να τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας από την κεντρική κυβέρνηση του Πακιστάν.
An explosion on a railway track in southwest Pakistan has killed at least 10 people and injured more than 50 others. The blast derailed the cargo train and gunfire was heard afterwards.
Balochistan Liberation Army claim responsibility for Pakistan train attack near Quetta. More than 100+ kill*d.
BLA nhận trách nhiệm vụ tấn công tuyến đường sắt ở Quetta, Balochistan, khiến một đoàn tàu trật bánh. Nguồn tin địa phương nói đoàn tàu đang chở binh lính Pakistan.
