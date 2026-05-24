Νέο αλαλούμ: Οπαδοί του Ολυμπιακού δεν έχουν παραλάβει τα εισιτήρια του τελικού με την Ρεάλ!

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Μετά το… αλαλούμ με τα εισιτήρια του ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε που απείλησε ακόμη και την ώρα έναρξης του αγώνα, ίδιο πρόβλημα φαίνεται πως προέκυψε για τους οπαδούς του Ολυμπιακού και εν όψει του τελικού του Euroleague Final Four 2026 κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μέχρι στιγμής, ακόμα και περίπου εννιά ώρες πριν το μεγάλο ματς, συνεχίζει να υπάρχει θέμα με τα εισιτήρια, καθώς στη Εuroleague δεν σου δίνει επιλογή να κατεβάσεις τα εισιτήρια. Αποτέλεσμα; Αρκετός κόσμος δεν έχει παραλάβει μέχρι τώρα τα εισιτήριά του, ενώ η διοργανώτρια αρχή τηρεί σιγή ιχθύος επί του θέματος.

Προφανώς υπάρχει αγωνία μεταξύ των οπαδών της ομάδας του Πειραιά και αν το θέμα δεν λυθεί άμεσα θα υπάρξει σοβαρότατο πρόβλημα. Στην πλατφόρμα της Euroleague δεν υπάρχει -προς το παρόν- η επιλογή του download (να κατεβάσεις δηλαδή το εισιτήριό σου) και όσο δεν υπάρχει αυτή η ένδειξη δεν μπορεί κάποιος να σκανάρει το εισιτήριό του στην είσοδο του «T-Center». Άρα δεν θα μπορεί να μπει στο γήπεδο.