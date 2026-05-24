«Τα παιδιά μας πηγαίνουν σε ακατάλληλα σχολεία» – Κινητοποίηση συλλόγων ΑμεΑ για την Ειδική Αγωγή

Χωρίς να υπολογίζουν την ισχυρή βροχή, φορείς του αναπηρικού και γονεϊκού κινήματος, εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι, μετά από κάλεσμα της ΣΕΑΑΝ και του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων ΑμεΑ, πραγματοποιήθηκε χθες η κινητοποίηση στο Σύνταγμα για την πανελλαδική μέρα δράσης για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Ο κόσμος που συγκεντρώθηκε εκδήλωσε την απαίτησή του για πραγματικά σύγχρονη και ασφαλή εκπαίδευση.

«Τα παιδιά μας εκπαιδεύονται σε κοντέινερς»

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, οι διοργανωτές της κινητοποίησης περιέγραψαν την εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί λόγω των ελλείψεων και των ακατάλληλων υποδομών, αναδεικνύοντας τα καθημερινά προβλήματα των μαθητών.

«Τα παιδιά μας συνεχίζουν να πηγαίνουν στα ίδια ακατάλληλα και επικίνδυνα ειδικά σχολεία. Κανένα καινούργιο σχολείο δεν έχει ανεγερθεί ενώ την ίδια στιγμή παραμένουν και εκπαιδεύονται σε κοντέινερς. Παραμένουν ελλείψεις σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό που, παρά τις συνεχείς ανακοινώσεις για προσλήψεις από την Κυβέρνηση, δεν καλύπτονται» τόνισαν χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων, ξεκαθαρίζοντας τη στάση τους: «Με τον αγώνα μας δεν θα αφήσουμε η επόμενη σχολική χρονιά να είναι χειρότερη».

Σε υπόμνημα που κατέθεσαν στη Βουλή τα αιτήματά τους

Όπως υπογράμμισαν, οι οικογένειες δεν πρόκειται να δεχτούν τον εγκλεισμό των βαριά ανάπηρων παιδιών σε σκληρά οικοτροφεία, επειδή οι γονείς αδυνατούν να καλύψουν τα υπέρογκα κόστη και τα ενοίκια των χιλίων και δύο χιλιάδων ευρώ που τους ζητούνται.

Οι φορείς κατέθεσαν υπόμνημα στη Βουλή προτάσσοντας τα αιτήματά τους για μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, εξασφάλιση ασφαλούς μεταφοράς και ριζική ανανέωση των κτιρίων.

Ειδικά για την Αθήνα, διεκδικούν να λειτουργήσουν άμεσα τα ειδικά σχολεία που παραμένουν «στα χαρτιά», να απομακρυνθούν οι μαθητές από επικίνδυνες εγκαταστάσεις και να προχωρήσει με fast track διαδικασίες η ανέγερση του ΕΕΕΕΚ Αθηνών στην οδό Λάμψα.