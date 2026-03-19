Στόχος ιρανικής επίθεσης το διυλιστήριο στη Σαουδική Αραβία – Βίντεο από τα πλήγματα

Το διυλιστήριο SAMREF της Saudi Aramco στο λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα έγινε στόχος επίθεσης, σύμφωνα με πηγή του κλάδου που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι επιπτώσεις από την επίθεση ήταν ελάχιστες.

Το Γιανμπού είναι επί του παρόντος η μόνη εξαγωγική πύλη για αργό πετρέλαιο από τις αραβικές χώρες του Κόλπου, καθώς το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, τη στενή πλωτή οδό που μοιράζεται με το Ομάν, μέσω της οποίας διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση νέων επιθέσεων κατά των ενεργειακών της υποδομών, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να πλήξει τον πετρελαϊκό και φυσικό πλούτο των χωρών του Κόλπου, τις οποίες θεωρεί ότι εξυπηρετούν αμερικανικά συμφέροντα.

Η προειδοποίηση αφορούσε αρκετές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιεράτα και το Κατάρ, συμπεριλαμβανομένης του SAMREF που είναι κοινοπραξία μεταξύ της Saudi Aramco και της Exxon Mobil.

Δείτε βίντεο: