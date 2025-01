Λέοναρντ Κοέν: Επιστολή κατά της ΕΛ. ΑΣ. και το «μαγικό» ψαράδικο καπέλο του από την Ύδρα στο σφυρί

Το 1964, ο Λέοναρντ Κοέν έγραψε ένα γράμμα σε έναν φίλο του εξηγώντας ότι είχε πουλήσει ένα χειρόγραφό του – το αποκαλούσε «σκουπίδι» ο ίδιος στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο για 3.850 δολάρια.

Τον επόμενο μήνα, μια δημοπρασία με προσχέδια, αλληλογραφία και άλλα αντικείμενα του Κοέν (ανάμεσα τους και αυτή η επιστολή) αναμένεται να πολλαπλασιάσει την αξία όλων των memorabilia του εμβληματικού Καναδού μουσουργού Λεόναρντ Κοέν.

Οι πωλήσεις αντικειμένων από μουσικούς και άλλους σταρ, ζωντανών ή νεκρών, φέρνουν πολλά έσοδα στα ταμεία των οίκων δημοπρασιών αναφέρει σε ρεπορτάζ του το Rolling Stone.

Το 2019, ο οίκος Christie’s δημοπράτησε μια συλλογή από 50 ερωτικά γράμματα από τον Κοέν προς τη μούσα του, τη Mαριάν Ιλέν αλλά τα αντικείμενα από τη ζωή του Κοέν σπανίζουν στους κύκλους των δημοπρασιών.

Για αυτό ακριβώς και η δημοπρασία με τίτλο Λέοναρντ Κοέν: Οι Συλλογές της Αβίβα Λέιτον, Αντζανί Τόμας και Άλλων (Leonard Cohen: The Collections of Aviva Layton, Anjani Thomas & More), που έχει προγραμματιστεί για τις 28 Φεβρουαρίου από την Julien’s Auctions που ανακοινώθηκε ως «η μεγαλύτερη συλλογή του θρυλικού ποιητή με αρχειακό υλικό του τραγουδοποιού και προσωπικά αντικείμενα» είναι σπάνια και ως τέτοια σημαντική.

Η δημοπρασία φέρνει στο σφυρί αντικείμενα που είχαν στην ιδιοκτησία τους η Τόμας, η πρώην ερωτική και δημιουργική σύντροφος του Κόεν, και η Λέιτον, μια μακροχόνια επισήθια φίλη του Καναδού δημιουργού.

Ανάμεσα σε άλλα θα δημοπρατηθούν προσχέδια στίχων και ποιημάτων, ένα από τα καπέλα του Κοέν, κοσμήματα που έδωσε ως δώρα, ακόμη και ένα κομμάτι από τα μαλλιά του.

«Αυτή είναι μια από τις ευκαιρίες που δίνονται μια φορά στη ζωή» σχολίασε η Τόμας για τη δημοπρασία.

Η Λέιτον και ο αείμνηστος πρώην σύζυγός της, ο Καναδός ποιητής Ίρβινγκ Λέιτον, συνάντησαν για πρώτη φορά τον Κοέν στα μέσα της δεκαετίας του 1950.

«Έχω ένα μαγικό καπέλο από την Ύδρα»

Ένα από τα μέλη της οικογένειας της ανακάλυψε το μαύρο καπέλο ψαρά του Κοέν σε ένα κουτί στο πρώην σπίτι της στο Μόντρεαλ.

Το καπέλο χρονολογείται από τα χρόνια του Κοέν στην Ελλάδα και τις φορές που τον επισκέπτονταν εκεί οι φίλοι του.

«Ο Λέοναρντ φορούσε το καπέλο του και ο Ίρβινγκ είπε: ‘Γράφω ποίηση, αλλά θα ήθελα να γράφω τραγούδια και να βγάζω πολλά χρήματα όπως εσύ’», θυμάται η Λέιτον.

«Ο Λέοναρντ του απάντησε: ‘Έχω αυτό το μαγικό καπέλο. Έχω γράψει όλα τα πρώτα μου τραγούδια φορώντας αυτό το καπέλο. Θα σου το δώσω και θα μπορέσεις να γράψεις τραγούδια και να βγάλεις πολλά χρήματα’. Δυστυχώς, φαινόταν να λειτουργεί μόνο για τον Λέοναρντ» είπε στο RS.

Aνάμεσα σε άλλα αντικείμενα είναι ένα άσεμνο σχέδιο που της έστειλε με φαξ ο Κοέν, τη φωτογραφία της Ιλέν που χρησιμοποιήθηκε στο οπισθόφυλλο του άλμπουμ του Songs from a Room και το κλειδί της εισόδου στο σπίτι του Κοέν στην Ύδρα.

«Τα κλειδιά έχουν αντικατασταθεί εδώ και καιρό», λέει, για να καθησυχάσει τους σημερινούς ενοίκους του.

Από την πλευρά της η Τόμας έχει δώσει για δημοπρασία ένα πράσινο σημειωματάριο Apica 76 σελίδων από το 2007 που μοιράζονταν αυτή και ο Κοέν με χειρόγραφα προσχέδια του για τα τραγούδια It’s Torn και Treaty, καθώς και ορισμένες «προσωπικές σκέψεις».

Το σημειωματάριο περιλαμβάνει επίσης ένα βιβλίο με αστεία στοιχήματα που έβαζαν οι Tόμας και Κοέν για λίγα χρήματα σε ένα ιδιότυπο παιχνίδι μεταξύ τους.

«Ποντάραμε σε πράγματα όπως αν ο Φιλ Σπέκτορ θα πήγαινε στη φυλακή ή όχι και άλλα τέτοια. Ποντάραμε σε όλα. Για αισχρά ποσά. Για καλή του τύχη, δεν τα ζήτησα ποτέ» είπε η Τόμας.

Ο Τόμας διαθέτει στη δημοπρασία και ένα ποίημα που της έδωσε ο Κοέν για τα 50α γενέθλιά της. «Έκλαψα όταν το έγραψε αυτό, και μετά έκλαψε γιατί έκλαψα εγώ», λέει. «Ήταν λοιπόν μια γλυκιά συναισθηματική εμπειρία για ανάγνωση. Περιγράφει με μεγάλη ακρίβεια τη σχέση μας».

Η δημοπρασία περιλαμβάνει επίσης και ένα χρυσό οβάλ μεταλλικό περιδέραιο με ψεύτικες πράσινες πέτρες και μαργαριτάρια. Σε αυτό υπάρχει και ένα κομμάτι από τα μαλλιά του Κοέν.

«Του έκοβα τα μαλλιά μια μέρα και μόλις μου είχε δώσει ένα μενταγιόν για τα γενέθλιά μου», θυμάται η Τόμας. «Και θυμήθηκα μια παράδοση, το να βάζεις ένα κομμάτι τούφας σε ένα περιδέραιο. Είναι ένα πολύ παλιό έθιμο».

Στη δημοπρασία υπάρχει επίσης μια χειρόγραφη σελίδα του μυθιστορήματος που έγραψε ο Κοέν το 1961 The Spice-Box of Earth με μια «χειρόγραφη αναθεώρηση», ένα αδημοσίευτο ποίημα που θεωρείται ότι είναι η έμπνευση για το Bird on a Wire και μια επιστολή του 1964 στην οποία επιτίθεται στην ελληνική αστυνομία.

Με δεδομένη τη σπανιότητα από προσωπικά αντικείμενα του Κοέν, η δημοπρασία θα είναι και ένα βαρόμετρο για το πόσο έχει μεγαλώσει ο θρύλος του Κοέν από τον θάνατο του το 2016.

Η δημοπρασία των επιστολών προς την Ιλέν του Christie’s το 2019 απέφερε συνολικά 876.000 δολάρια. Μόνο το σημειωματάριο που έχει στην κατοχή του η Τόμας εκτιμάται ότι θα δημοπρατηθεί από 100.000 έως 150.000 δολάρια.