Τα μυστικά μαθήματα χορού της πριγκίπισσας Νταϊάνα θα γίνουν ταινία

Η Sphere Media, μια καναδική τηλεοπτική και κινηματογραφική εταιρεία παραγωγής, εξασφάλισε τα δικαιώματα του Dancing With Diana: A Memoir (Απομνημονεύματα) της Σκωτσέζας/Καναδής χορεύτριας Ανν Άλαν, η οποία ήταν η δασκάλα χορού της πριγκίπισσας Νταϊάνα και συμμετείχε στη χορογραφία του θρυλικού χορού Uptown Girl στο Covent Garden για λογαριασμό της.

Οι εταιρείες Two Rivers Media με έδρα τη Γλασκώβη και Sphere έκλεισαν την πρώτη τους συμφωνία συμπαραγωγής για την πραγματοποίηση ενός μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ βασισμένο στα απομνημονεύματα, που δημοσιεύτηκαν πέρυσι, όπως ανακοίνωσαν την Τετάρτη. Η Sphere Abacus θα διανείμει το ντοκιμαντέρ σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Το ντοκιμαντέρ παρακολουθεί την περίοδο των εννέα ετών από τις αρχές του 1981, όταν η Άλαν διετέλεσε προσωπική -και άκρως μυστική- δασκάλα χορού της πριγκίπισσας Νταϊάνα», σύμφωνα με την περιγραφή του έργου.

«Κατά τη διάρκεια εκατοντάδων εβδομαδιαίων ωριαίων μαθημάτων σε ένα ιδιωτικό στούντιο χορού, δασκάλα και μαθήτρια ανέπτυξαν μια στενή φιλία», αναφέρεται μεταξύ άλλων.

EXCLUSIVE: The memoir of a choreography teacher who secretly taught Princess Diana to dance to be turned into a 90-minute feature documentary.

Canadian producer-distributor Sphere Media has secured rights to Anne Allan’s ‘Dancing with Diana: A Memoir’ and will co-produce it with… pic.twitter.com/2sJY4CKBmM

— Deadline (@DEADLINE) January 22, 2025