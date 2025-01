Η αντίδραση της Τζένιφερ Άνιστον στις φήμες ότι είναι ζευγάρι με τον Μπαράκ Ομπάμα έγινε ξανά viral

Με την απουσία της Μισέλ από το πλευρό του συζύγου της Μπαράκ Ομπάμα στις τελευταίες του επίσης εμφανίσεις οι φήμες όλο και πληθαίνουν γύρω από τον χωρισμό τους.

Μάλιστα οι φήμες φούντωσαν περισσότερο μετά από το podcast της φίλης της, της ηθοποιού και τραγουδίστριας Τζένιφερ Χάντσον, όταν η Μισέλ Ομπάμα βρέθηκε καλεσμένη και σε ερώτηση για το πώς είναι ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ αυτή απάντησε: «Eίναι καλά, είναι καλά. Δουλεύει ακόμα πολύ σκληρά, ξέρεις. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα κάνει για πάντα».

Και εκεί είναι που τα Μέσα παγκοσμίως πήραν «φωτιά» με διάφορούς κακεντρεχείς να λένε: Τριάντα χρόνια μαζί και είχε να πει μόλις ότι είναι καλά; Ύποπτο…»

Οι φήμες δεν σταμάτησαν εκεί καθώς για πολλούς έπρεπε να υπάρχει και μια «πέτρα του σκανδάλου». Και εκεί κάπου μπαίνει η Τζένιφερ Άνιστον.

Όταν ρωτήθηκε για τις φήμες σχετικά με το μυστικό της ειδύλλιο βέβαια η ηθοποιός δεν επιβεβαίωσε τίποτα, αντιθέτως έβαλε τέλος σε κάθε εικασία.

Γνωρίζω τη Μισέλ Ομπάμα περισσότερο από αυτόν», είπε η Τζένιφερ Άνιστον βάζοντας τέλος σε κάθε υπόνοια ρομαντικής σχέσης με τον πρώην πρόεδρο.

Ενώ οι φήμες για την Άνιστον και τον Ομπάμα συνεχίζουν να απασχολούν το κοινό, η ηθοποιός δεν φαίνεται να ενοχλείται, απορρίπτοντας με χιούμορ τις εικασίες με το πνεύμα και τη γοητεία που τη χαρακτηρίζουν.

Βέβαια, είναι άξιο απορίας καθώς ο Μπαράκ Ομπάμα έβαλε κι αυτός το δικό του τέλος στις εικασίες γύρω από το χωρισμό του, καθώς για τα γενέθλια της συζύγου του έκανε μια ανάρτηση για να κλείσει κάθε στόμα.

After watching this, I’m totally convinced that the story about Jennifer Aniston and Barack Obama is true!

What about you? pic.twitter.com/Dq0uVUM5aG

— Vince Langman (@LangmanVince) January 24, 2025