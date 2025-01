DO’S: Διαχειρίσου τα θέματά σου μόνος σου. Ταυτόχρονα, διαχειρίσου και την κακή σου ψυχολογία. Δες τα πράγματα πιο καθαρά και ρεαλιστικά. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, so simply do it! Ξεκαθάρισε τις οικονομικές σου υποχρεώσεις. Κυνήγησε τους στόχους σου αργά και σταθερά.

DON’TS: Μην επικεντρώνεσαι σε πράγματα που θα σε αποπροσανατολίσουν. Μην παρεκκλίνεις από το πρόγραμμά σου. Μην πιεστείς, ούτε σωματικά, αλλά ούτε ψυχικά, καθώς από αποθέματα είσαι μείον. Μην παραμελείς τα θέματα στο εργασιακό κομμάτι, καθώς είναι πολλά που χρειάζονται την προσοχή σου.