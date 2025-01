Η Χαμάς δήλωσε στο Al Jazeera ότι ενέκρινε τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα. Σύμφωνα με το αραβικό μέσο, η αντιπροσωπεία της παλαιστινιακής οργάνωσης υπό τον Χαλίλ αλ-Χάγια γνωστοποίησε την απόφασή της στους διαμεσολαβητές Κατάρ και Αίγυπτο.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Breaking | Hamas to Al Jazeera: Our delegation, headed by Khalil Al-Hayya, delivered the movement’s approval to the Qatari and Egyptian mediators for a ceasefire and prisoner exchange deal in Gaza. pic.twitter.com/n4oRCdhpMc

— Quds News Network (@QudsNen) January 15, 2025