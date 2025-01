Μαζούτ από τα δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια που ναυάγησαν στα μέσα Δεκεμβρίου στο στενό του Κερτς έφτασε μέχρι τα παράλια της ουκρανικής επαρχίας Ζαπορίζια, που ελέγχεται εν μέρει από τη Ρωσία, ανέφερε σήμερα ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της.

Στις 15 Δεκεμβρίου, τα δύο πεπαλαιωμένα δεξαμενόπλοια ναυάγησαν όταν έπεσαν σε θύελλα σε αυτό το στενό, μεταξύ της Ρωσίας και της προσαρτημένης χερσονήσου της Κριμαίας, με αποτέλεσμα να προκληθεί τεράστια οικολογική καταστροφή.

«Μαζούτ εντοπίστηκε στα παράλια (της Θάλασσας) του Αζόφ» ανέφερε στην πλατφόρμα Telegram ο φιλορώσος κυβερνήτης της κατεχόμενης Ζαπορίζια, Εβγκένι Μπαλίτσκι. Όπως εξήγησε, μια πετρελαιοκηλίδα μήκους τουλάχιστον 14 χιλιομέτρων εντοπίστηκε σε μια ζώνη στα ανοιχτά της πόλης-λιμάνι Μπερντιάνσκ. Λίγο ανατολικότερα υπάρχει μια δεύτερη, μικρότερη πετρελαιοκηλίδα.

Occupied Crimea. Fuel oil leak from grounded Russian tanker in Black Sea

Oil products began to spill from the stern of the tanker «Volganeft-239», part of which ran aground in the Taman region during the accident. At the moment, more than 16 km of the Crimean coastline (Kerch,… pic.twitter.com/3f2pZgZ4vw

— ★V141NG★🏴‍☠️ 𝕏 (@inexorable_swe) January 11, 2025