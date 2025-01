Το στυλ δεν έχει ηλικία και ο Lolo Drip είναι η απόδειξη

Στα 71 του χρόνια, ο Rogelio Tabuzo, γνωστός και ως Lolo Drip στο Tiktok -ξέρετε, ο άνδρας με με το λευκό baggy παντελόνι, το μαύρο bootleg μπλουζάκι ASAP Rocky και τα Air Jordan- δεν πίστευε ποτέ ότι θα έκανε καριέρα στο μόντελινγκ, πόσο μάλλον ότι θα έβγαζε χρήματα από αυτό. Αλλά αυτή είναι η μοίρα αυτού του cool lolo (παππούς στα φιλιππινέζικα) και προπονητή μπάσκετ από τις Φιλιππίνες χάρη στα εγγόνια του Jhamil και Calvin.

Ήταν ο Calvin, o oποίος ζει στις ΗΠΑ που έριξε την ιδέα να ζητήσουν από τον Lolo να γίνει μοντέλο streetwear, δημοφιλές στο κοινό της Gen Z. Ο Calvin εμπνεύστηκε από τον λογαριασμό ενός άλλου TikToker από τη Γερμανία, του Jaadiae, ο οποίος παρουσιάζει streetwear σύνολα από εταιρείες όπως οι Dior, Puma και Adidas και έχει 5,3 εκατομμύρια followers.

Όταν μία από τις πρώτες αναρτήσεις του Lolo Drip συγκέντρωσε 28.000 αντιδράσεις και 20.000 κοινοποιήσεις, οι Jhamil και Calvin αποφάσισαν να του ανοίξουν λογαριασμό στο Instagram και το Tiktok, και τότε ήταν που η καριέρα του Lolo Rogelio ως brand endorser απογειώθηκε.

«Είναι η προσωποποίηση του τι θα θέλουν τα άτομα της Gen Z όταν γίνουν παππούδες και γιαγιάδες» έγραψε μια χρήστης του TikTok κάτω από ένα βίντεο του Lolo. Και εμείς δεν θα μπορούσαμε παρά να συμφωνήσουμε.

Οι «drippy» πόζες

Ο λογαριασμός του Lolo Drip στο TikTok εκτινάχθηκε τον Οκτώβριο του 2021, μόλις ένα μήνα μετά την έναρξη του λογαριασμού στο Facebook. Από τότε, ο Lolo Drip έχει αποκτήσει 320.000 followers στο Tiktok και έκτοτε έχει συνεργαστεί με περισσότερα από πενήντα τοπικά brands, μεταξύ των οποίων οι Top Wide, Degraded, La Creation, Sentiment, SourcePH, Geezerph.

Με ύψος σχεδόν 1,80 μ. και καλή φυσική κατάσταση, αφού έχει παίξει μπάσκετ το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, ο Lolo Rogelio έχει το ύψος και το στυλ ενός μοντέλου.

Οι αναρτήσεις του στο Tiktok δείχνουν τον ίδιο σε όλο του το μεγαλείο με τα λευκά μαλλιά, να κάνει τις cool, «drippy» πόζες που ταιριάζουν στη Gen Z ατμόσφαιρα των ρούχων που προωθεί -κυρίως hoodies σε συνδυασμό με baggy παντελόνια ή jorts (τζιν σορτς), με σκουφάκια του σκι και μπλουζάκια που γράφουν φράσεις όπως «Protect Your Peace of Mind», «Exist, Live, Self, Made» και «Pretty Boy Energy».

«Σήμερα, ο κόσμος αναγνωρίζει τον Lolo Drip όταν πηγαίνει στο εμπορικό κέντρο και συχνά του ζητούν να βγάλει μια ομαδική φωτογραφία ή μια selfie. Από τη φύση του ντροπαλός και χαμηλών τόνων, λέει ότι προσπαθεί να το συνηθίσει» διαβάζουμε στο SPOT.

Ο Lolo Drip, ή στην πραγματικότητα Lolo Dada για τα εγγόνια του, δεν ήταν εντελώς αδαής σχετικά με τη μόδα πριν γίνει διάσημος στο TikTok. Ως νεαρός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Manuel L. Quezon στο Quiapo στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και στις αρχές της δεκαετίας του ’70, ψώνιζε στο Cartimar και στο Recto, που τότε αποτελούσαν σημεία πώλησης των πιο μοντέρνων εμπορευμάτων.

«Pretty Boy Energy»

Ο Jhamil σε συνέντευξη του στο SPOT, υποστηρίζει ότι καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για τη δημιουργία ποιοτικού περιεχομένου, γεγονός που μεταφράζεται στον αριθμό των engagements που έχουν σε κάθε ανάρτηση. Λαμβάνουν επίσης ανατροφοδότηση σχετικά με την αύξηση των πωλήσεων για τις μάρκες για τις οποίες ο Lolo είναι μοντέλο.

Το Tiktok μπορεί να είναι ένας εντελώς νέος κόσμος για τον boomer Lolo Rogelio, αλλά με τα Gen Z εγγόνια του στο πλευρό του είναι σε θέση να αξιοποιήσει την «Pretty Boy Energy» του, να επηρεάσει εκατομμύρια ανθρώπους στη διαδικασία και, ίσως εν αγνοία του, να πάει κόντρα στα κοινωνικά πρότυπα.

