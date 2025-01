Υπό αυστηρή αστυνομική περιφρούρηση και με χιλιάδες άτομα να διαδηλώνουν εναντίον της, η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) πραγματοποιεί σήμερα και αύριο στην Ρίζα της Σαξονίας το συνέδριό της, από το οποίο, αναμένεται να αναδειχθεί και επισήμως ως υποψήφια καγκελάριος η Αλίς Βάιντελ και να οριστικοποιηθεί το εκλογικό πρόγραμμα.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες στην μικρή πόλη της Σαξονίας έφθαναν διαδηλωτές από όλη την Γερμανία, με στόχο να εμποδίσουν την διεξαγωγή του συνεδρίου.

Σημειώνεται ήδη καθυστέρηση στην προγραμματισμένη έναρξη, καθώς οι 600 σύνεδροι δεν μπορούν να φθάσουν από το ξενοδοχείο τους στην WT Arena, όπου πραγματοποιείται το συνέδριο.

Planned protests organized by an alliance of activists have begun ahead of the far-right Alternative for Germany (AfD) two-day party conference in the eastern German town of Riesa in Saxony. https://t.co/vZi9OyNcRT

— dpa news agency (@dpa_intl) January 11, 2025