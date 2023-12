«Βασίλισσα εν αναμονή» η Αλίς Βάιντελ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία

Από το παράθυρο του γραφείου της στον 6ο όροφο δίπλα στη Μπούντεσταγκ η Αλίς Βάιντελ βλέπει το Τιργκάρτεν, το πιο διάσημο πάρκο της γερμανικής πρωτεύουσας στο μέσο του οποίου δεσπόζει αστραφτερή από το 1873 μέχρι σήμερα η Βικτώρια, η χρυσή θεά της νίκης, ενθρονισμένη στη Στήλη της Νίκης του Βερολίνου.

Με τα σφιχτά πιασμένα ξανθά μαλλιά της, την ίσια μύτη της και την ευθυτενή στάση της η συνεπικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) θυμίζει, σύμφωνα με τον Economist, την προαναφερόμενη θεά με το δάφνινο στεφάνι και τον πρωσικό αετό στην περικεφαλαία της, κουβαλώντας επίσης τον αέρα μιας βασίλισσας… σε αναμονή. Αυτό οφείλεται στην αργή αλλά σταθερή αύξηση της δημοτικότητας τόσο της ίδιας όσο και της εθνικιστικής παράταξης της, που δεν μπορεί να υποτιμήσει το γεγονός ότι δεν ελέγχει κανένα από τα 16 ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας και έχει καταγάγει τρεις μόνο δημαρχιακές νίκες, ενώ κανένα από τα υπόλοιπα κυρίαρχα κόμματα δεν σκοπεύει να συνεργαστεί μαζί του, την ώρα που πολλά τοπικά παραρτήματα του ελέγχονται ως «ύποπτα ακροδεξιού εξτρεμισμού».

Ωστόσο, μέσα στους 19 μήνες που μεσολάβησαν από τότε που η Βάιντελ αναρριχήθηκε στην κορυφή του, το AfD υπερδιπλασίασε το μερίδιό του στην εθνική πρόθεση ψήφου, από 10% σε πολύ πάνω από 20%. Αυτό σημαίνει ότι είναι σήμερα το δεύτερο πιο δημοφιλές κόμμα της Γερμανίας, μετά τους αντιπολιτευόμενους κεντροδεξιούς Χριστιανοδημοκράτες (CDU), αλλά μπροστά και από τα τρία κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού. Μάλιστα, πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι η Βάιντελ ξεπερνά σε δημοφιλία και τον Όλαφ Σολτς, τον καγκελάριο των Σοσιαλδημοκρατών.

Στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο το AfD αναμένεται να κερδίσει πολλές περισσότερες από τις εννέα έδρες που έχει σήμερα, αντανακλώντας την τάση ενίσχυσης των ακροδεξιών λαϊκιστών από τη Σουηδία έως την Ολλανδία και την Ιταλία. Τον Σεπτέμβριο θα πάνε στις κάλπες οι ψηφοφόροι στα ανατολικά γερμανικά κρατίδια του Βρανδεμβούργου, της Σαξονίας και της Θουριγγίας, όπου το AfD είναι ήδη το πρώτο κόμμα στις προτιμήσεις τους. Μέχρι τις επόμενες εκλογές της Μπούντεσταγκ, που θα διεξαχθούν το 2025, η Βάιντελ και ο άλλος συνεπικεφαλής του κόμματος, Τίνο Κρουπάλα, θα μπορούσαν ίσως να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα και να έχουν λόγο στην επόμενη μέρα της Γερμανίας.

Παρόλα αυτά η γεννημένη στις 6 Φεβρουαρίου του 1979 Βάιντελ μοιάζει σαν τη μύγα μεσ’ το γάλα του AfD. Το ακροδεξιό αυτό κόμμα είναι σαφώς ανδροκρατούμενο, αφού οι γυναίκες στις τάξεις του αποτελούν μόλις έναν στους εννιά βουλευτές του σε σύγκριση με το 35% που κατέχουν περίπου σε όλα τα κόμματα. Ο Κρουπάλα, εξάλλου, είναι μια περισσότερο αντιπροσωπευτική φιγούρα των ψηφοφόρων του AfD, είναι ανατολικογερμανός και περήφανος για την εργατική τάξη. Προσωποποιεί τη δυσαρέσκεια των Γερμανών κατά των ελίτ που ενδυνάμωσαν το κόμμα εξαιτίας της αρχικής αναιμικής και καταστροφικής αντιμετώπισης της Covid 19 και τον θυμό τους για τον υψηλό πληθωρισμό και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αντίθετα η Βάιντελ προέρχεται από μια εύπορη οικογένεια μιας μικρής πόλης της Δυτικής Γερμανίας. Διαθέτει διδακτορικό στα οικονομικά και ολοφάνερα προτιμά την ελεγχόμενη αρένα μιας αίθουσας συνεδριάσεων, παρά την ισορροπία απέναντι σε ένα θερμό άρα και απρόβλεπτο πλήθος. Πριν ασχοληθεί με την πολιτική εργάστηκε για την επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs και τον ασφαλιστικό κολοσσό Allianz πριν ιδρύσει μια ιδιωτική συμβουλευτική εταιρεία και περάσει αρκετά χρόνια στην Κίνα, κρατώντας κατά νου τη συμβουλή που της έδωσαν πολλοί ότι θα ήταν αυτοκτονία για την καριέρα της να της αποδοθεί ο χαρακτηρισμός «χέρι της Κίνας».

