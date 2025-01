Διπλωματική κινητικότητα με φόντο τη Συρία: Στην Κύπρο ο πρόεδρος του Ισραήλ και ο ΥΠΕΞ των ΗΑΕ

Δύο σημαντικοί επισκέπτες πέρασαν την Πέμπτη το απόγευμα την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, προκειμένου να έχουν συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο ένας ήταν ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζοκ και ο δεύτερος ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Αμπντουλάχ μπιν Ζαγιέντ. Και οι δύο βρέθηκαν στην Λευκωσία την επόμενη της τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου στο Κάιρο την Τετάρτη, υπό τη σκιά των εξελίξεων στη Συρία.

Χριστοδουλίδης και Χέρτζογκ επέλεξαν να μην κάνουν δηλώσεις, με τον κύπριο κυβερνητικό εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη να εκδίδει μία σύντομη ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία:

«Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος Herzog, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, αντάλλαξαν απόψεις για τις τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

»Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη διαμόρφωση της κατάστασης στη Συρία και στις πιθανές επιπτώσεις της για την Ανατολική Μεσόγειο, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σταθεροποιητική σημασία της Κύπρου ως γέφυρας μεταξύ της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Είναι σαφές ότι η ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ έχει πολλά οφέλη για το Ισραήλ, διαλύοντας την απειλή του Ιράν και της Χεζμπολάχ, ωστόσο το Τελ Αβίβ δεν επιθυμεί να δει τη Συρία να αποκτά κυβέρνηση τζιχαχντιστών – έστω και αν αυτοί δηλώνουν «μετριοπαθείς» – και να παγιώνει ένα απευθείας δίαυλο επιρροής με την Τουρκία.

Αντίθετα θα ήθελε μία δε μία πιο φιλοϊσραηλινή κατάσταση να διαμορφώνεται στη Συρία, που δεν θα αφήνει περιθώρια για ανησυχία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε συνέντευξη τύπου στα μέσα Δεκεμβρίου η Ισραηλινή υφυπουργός Εξωτερικών, Σαρέν Χάσκελ, είχε χαρακτηρίζει τον ντε φάκτο ηγέτη της Συρίας και επικεφαλής της σουνιτικής τζιχαντιστικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ, «λύκο με ένδυμα προβάτου».

Ο ισραηλινός πρόεδρος είχε προφανώς ενημέρωση από τον κύπριο ομόλογο του για τα αποτελέσματα της τριμερούς καθώς και τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα στο Κάιρο, το οποίο επίσης στέκεται με ιδιαίτερη καχυποψία απέναντι στο νέο καθεστώς στη Συρία, αποφεύγοντας υπερβολικές δηλώσεις. Με το βλέμμα και στη σύνδεση του με τους Αδελφούς Μουσουλμάνους.

Επίκεντρο τις εξελίξεις στη Συρία είχε και η συνάντηση του Νίκου Χριστοδουλίδη επίσης την Πέμπτη με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν.

