Κατόρθωμα για έναν ηγέτη δεν είναι μόνο όταν βρίσκει λύσεις εκεί που δεν το κατάφεραν ή απέτυχαν οι προηγούμενοι, αλλά όταν οι αρχές που ακολουθούσε στα νιάτα του τον συνόδευαν για όλη του τη ζωή δίχως να τον αλλοιώσει η εξουσία. Αν υπήρχε Αμερικανός πρόεδρος που να το κατάφερε αυτό, ήταν ο Τζίμι Κάρτερ.

Μερικά μικρά, αλλά ενδεικτικά του χαρακτήρα του Κάρτερ, στοιχεία ήταν ότι ήταν ο μοναδικός πρόεδρος της σύγχρονης εποχής που επέστρεψε στο παλαιό του σπίτι, δύο υπνοδωματίων, που αποτιμάται στις 167.000 δολάρια, αξία μικρότερη από εκείνη των θωρακισμένων οχημάτων των μυστικών υπηρεσιών που είναι παρκαρισμένα απ’ έξω.

Ενώ οι άλλοι πρώην πρόεδροι ταξίδευαν με ιδιωτικό αεροπλάνο, ενίοτε δανεισμένο από πλούσιους φίλους, ο Κάρτερ και η αγαπημένη σύζυγός του Ρόζαλιν έπαιρναν τα αεροπλάνα της γραμμής.

Όσο ήταν πρόεδρος (1977-1981) επέμενε να μεταφέρει ο ίδιος τις βαλίτσες του στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One και αρνιόταν να του παίζουν το εμβατήριο Hail to the Chief που συνοδεύει τους προέδρους.

Ωστόσο, ένα περιστατικό -άγνωστο ακόμα και στους περισσότερους Αμερικανούς- είναι από την περίοδο που ο Κάρτερ υπηρετούσε ως αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, τη δεκαετία του 1940 έως τις αρχές του 1950.

Ο Κάρτερ δούλευε πολλές ώρες ενώ η γυναίκα του εργαζόταν στο σπίτι για να μεγαλώσει τα παιδιά τους. Τότε ο ανθυποπλοίαρχος Κάρτερ επέλεξε την υπηρεσία υποβρυχίων, το πιο επικίνδυνο καθήκον του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Ουάσινγκτον και Λη, Ρόμπερτ Στρονγκ, αναφέρει ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου που «απεικόνισε ξεκάθαρα τις αξίες και τις πεποιθήσεις του Κάρτερ», όπως ανέφερε.

Ενώ το υποβρύχιο του ήταν αγκυροβολημένο στις βρετανικές Βερμούδες, Βρετανοί αξιωματούχοι απηύθυναν μια πρόσκληση για πάρτι μόνο στα λευκά μέλη του πληρώματος του αμερικανικού υποβρυχίου. Ακόμα εκείνη την περίοδο ίσχυαν αυστηρές πολιτικές φυλεκτικού διαχωρισμού στις ΗΠΑ, οπότε μια τέτοια προϋπόθεση φάνταζε «λογική».

Ο νεαρός Κάρτερ όμως όχι μόνο αρνήθηκε να παρεβρεθεί ο ίδιος, αλλά αυτό δεν του αρκούσε. Ήθελε να πείσει και τους συμπατριώτες συναδέλφους του ότι ήταν λάθος να πάνε σε μια τέτοια ρατσιστική εκδήλωση.

…Και τα κατάφερε. Κανένα πλήρωμα από το αμερικανικό υποβρύχιο δεν τίμησε το πάρτυ τον Βρετανών συμμάχων μετά από προτροπή του αμούστακου τότε νεαρού αξιωματικού Κάρτερ.

Κόντρα στο ρεύμα

Τη δεκαετία του 1960 και συγκεκριμένα το 1963 εκλέχτηκε Γερουσιαστής στην Πολιτεία της Τζόρτζια (1963-1967) και αργότερα Κυβερνήτης στην Τζόρτζια (1971–1975), όντας ο πρώτος εκλεγμένος αξιωματούχος στον Βαθύ Νότο των ΗΠΑ που τάχτηκε δημοσίως κατά των φυλετικών διακρίσεων.

Όταν εκλέχτηκε πρόεδρος, το 1977, διακήρυξε στον εναρκτήριο λόγο του ότι ο φυλετικός διαχωρισμός είχε λήξει, και ότι δεν είχε πλέον θέση στο μέλλον της πολιτείας.

Στη διάρκεια της προεδρίας του, διόρισε πολλούς Αφροαμερικανούς σε πολιτειακά συμβούλια και αξιώματα.

Συχνά απεκαλείτο ένας από τους «Νέους Νότιους Κυβερνήτες»- οι οποίοι ήταν πολύ μετριοπαθέστεροι από τους προκατόχους τους, και υποστηρικτές της φυλετικής ισοτιμίας και της επέκτασης των πολιτικών δικαιωμάτων των Αφροαμερικανών.