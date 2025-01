Σαμ Άλτμαν: Ο μεγιστάνας του ChatGPT αρνείται ότι βίαζε την αδελφή του

Η αδελφή του Σαμ Άλτμαν, του δισεκατομμυριούχου CEO της OpenAI και του ChatGPT, προχώρησε νομικά εναντίον του με σοκαριστικές κατηγορίες.

Η Αν Άλτμαν κατηγορεί τον Σαμ Άλτμαν ότι την κακοποιούσε σεξουαλικά επί χρόνια, από το 1997 μέχρι το 2006, όταν εκείνη ήταν μόλις τριών ετών.

Οι ισχυρισμοί της έχουν φέρει πόλεμο στην οικογένεια με τον ίδιο να τη διαψεύδει.

Στην αγωγή που κατατέθηκε τη Δευτέρα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σεντ Λιούις, η Αν Άλτμαν λέει ότι η κακοποίηση ξεκίνησε στο σπίτι της οικογένειας στο προάστιο Κλέιτον του Μισούρι, όταν εκείνη ήταν 3 ετών και ο αδελφός της 12.

Η 30χρονη υποστηρίζει ότι η κακοποίηση περιλάμβανε «πολλές πράξεις» βιασμού, σεξουαλικής επίθεσης, σοδομισμού και βιαιοπραγίας, μέχρι τα 11 ή 12 χρόνια της.

Η Αν Άλτμαν ζητά να της επιδικαστεί αποζημίωση ύψους τουλάχιστον 75.000 δολαρίων καθώς και αποζημίωση για τα ψυχικά τραύματά της, καθώς αντιμετωπίζει μετατραυματική διαταραχή άγχους, σοβαρή συναισθηματική διαταραχή, ψυχική οδύνη και κατάθλιψη αναφέρει το Reuters.

«Όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί είναι απολύτως αναληθείς» ανέφεραν ο Σαμ Άλτμαν, 39 ετών.

Ο Άλτμαν ανάρτησε την απάντηση του στο X σε κοινή δήλωση που υπογράφουν η μητέρα του και δύο αδελφοί του.

Στην ανάρτηση της η οικογένεια αναφέρει ότι είναι «απίστευτα δύσκολο να φροντίσουν την Άνι -όπως την αποκαλούν χαϊδευτικά– επειδή αρνείται συμβατική θεραπεία για τα ψυχολογικά προβλήματά της».

My sister has filed a lawsuit against me. Here is a statement from my mom, brothers, and me: pic.twitter.com/Nve0yokTSX

— Sam Altman (@sama) January 7, 2025