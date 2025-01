Crystal Eye Makeup: Το στρας κυριαρχεί και μετά τις γιορτές

Οι γιορτές πέρασαν όμως, το sparkly makeup παραμένει και δίνει φινετσάτη ένταση στο βλέμμα μας. Η τάση του crystal eye makeup χαρίζει λάμψη στα μάτια δίχως υπερβολές, αποτελώντας την go to επιλογή ακόμα και για εκείνες που αγαπούν τα subtle makeup looks.

Πρόκειται για τον ευκολότερο τρόπο για να κάνετε ακόμα και το πιο απλό μακιγιάζ να δείχνει προσεγμένο, αφού αρκεί να εφαρμόσετε την αγαπημένη σας λαμπερή σκιά ματιών στα βλέφαρά σας.

Πώς να κάνετε το crystal eye makeup

Multichrome flakes, λαμπερή σκιά ματιών σε υγρή μορφή ή και στερεή, όποια κι εάν επιλέξετε το αποτέλεσμα θα είναι εξίσου εντυπωσιακό. Μπορείτε ακόμα να επιλέξετε την αγαπημένη σας απόχρωση από την παλέτα σας και ολοκληρώστε με ένα λαμπερό eyeshadow topper.

To glitter trend έρχεται πρώτο στις προτιμήσεις των it girls τόσο για τις επίσημες περιστάσεις όσο και για καθημερινά makeup looks.

Για ένα πιο εντυπωσιακό μακιγιάζ, εκτός από λαμπερή σκιά ματιών, εφαρμόστε και highlighter στα ζυγωματικά σας ή ακόμα και πάνω από το κραγιόν σας στο πάνω μέρος των χειλιών σας.