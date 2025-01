Κόβεται το σεξ; Τι να κάνεις για να αυξήσεις τη διάθεσή σου

Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε ότι η σεξουαλική μας ζωή θα έχει διακυμάνσεις. Η ντροπή, οι ενοχές, το άγχος και οι τύψεις δεν θα μας βοηθήσουν, απλώς θα κάνουν την κατάσταση χειρότερη. Αν παρατηρήσουμε ότι έχουμε μειωμένη διάθεση για σεξ, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κρίνουμε τον εαυτό μας. Είναι άλλωστε απόλυτα φυσικό να αυξομειώνεται αυτή η επιθυμία μας ανάλογα με τα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας.

Αντ’ αυτού, μπορούμε να επικεντρωθούμε σε τρόπους σύνδεσης με το σύντροφό μας που δεν περιλαμβάνουν την ερωτική επαφή. Έτσι, χωρίς πίεση ή προσδοκίες, ερχόμαστε πιο κοντά και οι πιθανότητες για σεξ αυξάνονται. Ας δούμε τι μας συμβουλεύουν οι ειδικοί.

Δεν αναφέρουμε το σεξ κατά τη διάρκεια του σεξ

Όποιο πρόβλημα κι αν αντιμετωπίζουμε στη σεξουαλική μας ζωή, η επικοινωνία με το σύντροφό μας είναι το πρώτο βήμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καλή ιδέα να μιλάμε για το σεξ κατά τη διάρκειά του, αμέσως πριν ή αμέσως μετά καθώς μια τέτοια συζήτηση σε αυτό το χρονικό πλαίσιο είναι εξ ορισμού φορτισμένη.

Επίσης, όταν την κάνουμε, σε άλλο χρόνο, είναι σημαντικό να την πλαισιώσουμε θετικά. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να πούμε «νιώθω πολύ κοντά σου όταν κάνουμε σεξ και θα ήθελα να κάνουμε περισσότερο», αντί του «νιώθω αποστασιοποιημένος/η από σένα επειδή έχουμε καιρό να κάνουμε σεξ».

Ένας άλλος ήπιος τρόπος για να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα είναι να χρησιμοποιήσουμε ως αφορμή ένα σχετικό άρθρο που διαβάσαμε, ένα podcast που ακούσαμε ή μια εκπομπή που παρακολουθήσαμε. Ακόμα και μια σεξουαλική σκηνή από μια ταινία ή ένα meme για τις σχέσεις μπορούν να αποτελέσουν ένα καλό εφαλτήριο για μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από το θέμα.

Αυτό βέβαια δεν συνεπάγεται ότι μόλις ξεκινήσουμε μια τέτοια κουβέντα, θα έχουμε αμέσως και ένα θετικό feedback. Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να μπορέσει ο σύντροφός μας να συμμετάσχει σε αυτήν.

Σταματάμε να αξιολογούμε το σεξ με βάση τη συχνότητά του ή τον οργασμό

Ένας από τους πιο συνηθισμένους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι «βαθμολογούν» την επιτυχία του σεξ είναι η συχνότητά του, η οποία στην πραγματικότητα δεν είναι ένα καλό μέτρο γιατί δεν λέει τίποτα για την ποιότητά του ή για την ικανοποίηση που προσφέρει.

Επίσης, ο ορισμός για το ποια είναι η «καλή σεξουαλική ζωή» είναι διαφορετικός για τον καθέναν. Η ίδια συχνότητα μπορεί να σημαίνει για ένα ζευγάρι ότι το σεξ που κάνουν είναι ικανοποιητικό, ενώ για ένα άλλο να φαντάζει λίγη.

Το ίδιο ισχύει και για τους οργασμούς. Όταν υπερασχολούμαστε με αυτούς, απομακρύνεται η προσοχή μας από τις αισθήσεις –και την ευχαρίστηση–, που είναι πιο πιθανόν να μας οδηγήσουν εκεί. Η εστίαση στον οργασμό μπορεί ακόμα να δημιουργήσει πρόσθετη πίεση, που, μαζί το συνακόλουθο άγχος, να μας αναστείλει σεξουαλικά μην επιτρέποντάς μας να ζήσουμε τη στιγμή.

Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε αυτούς τους προκαθορισμένους στόχους από το μυαλό μας και να επικεντρωθούμε στην απόλαυση χωρίς προσδοκίες για το τι θα συμβεί στη συνέχεια.

Βγάζουμε το σεξ από τη συζήτηση

Αν μοιάζει με ακανθώδες ζήτημα, ίσως έχει αξία να σταματήσουμε να το συζητάμε ώστε να απαλλαγούμε από το άγχος της ανάλυσής του. Για να το επαναπροσδιορίσουμε, καλό είναι να ξαναχτίσουμε τη θετική συσχέτιση – να απολαμβάνουμε, για παράδειγμα, την παρέα του συντρόφου μας χωρίς σεξουαλικό πρόσημο.

Μπορούμε να ενισχύσουμε τη σύνδεσή μας με άλλους τρόπους, όπως το φλερτ, τα ερωτικά μηνύματα, οι αγκαλιές, τα φιλιά, ένα μασάζ κ.λπ. Σημασία έχει να δίνουμε στον άλλο προσοχή χωρίς να στοχεύουμε στην ερωτική επαφή.

Όλα αυτά βοηθούν να έρθουμε πιο κοντά και να δημιουργήσουμε χώρο για τη δυνατότητα του σεξ, το οποίο άλλωστε δεν παραμένει ποτέ σταθερό σε μια σχέση.

Στην πραγματικότητα, πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα όσοι βρίσκονται σε μακροχρόνιες σχέσεις –και συνήθως οι γυναίκες–, δεν το σκέφτονται πολύ συχνά ούτε έχουν αυτή την επιθυμία από το πουθενά. Αυτό συμβαίνει επειδή η ερωτική διάθεση είναι ανταποδοτική, τις περισσότερες φορές προκύπτει από κάτι απλό, όπως ένα φιλί ή ένα άγγιγμα.

Επομένως, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο όπου θα μπορούσε να συμβεί το σεξ χωρίς να το κάνουμε ιδιαίτερο θέμα. Θα μας βοηθήσει, λόγου χάρη, αν ξαπλώσουμε στο κρεβάτι, μιλάμε και αγγιζόμαστε απερίσπαστοι. Αυτό που θα παρατηρήσουμε είναι ότι η επιθυμία μας θα πυροδοτηθεί ως επακόλουθο της επαφής και της επικοινωνίας με το σύντροφό μας.

Απολαμβάνουμε το άγγιγμα χωρίς προσδοκίες

Θεωρώντας ότι ο σύντροφός μας, κάθε φορά που μας αγγίζει, θέλει να κάνουμε σεξ, μπορεί να νιώθουμε πίεση, ειδικά όταν είμαστε κουρασμένοι ή δεν έχουμε διάθεση. Ένας τρόπος για να επαναπροσδιορίσουμε αυτήν τη νοοτροπία είναι το άγγιγμα για το άγγιγμα – χωρίς να περιμένουμε ότι θα οδηγήσει κάπου, χωρίς την πρόθεση να γίνει κάτι περισσότερο. Χωρίς να αποκλείεται ότι θα καταλήξει σε σεξ, σε κάθε περίπτωση αυτή η οικειότητα με τον αγαπημένο μας θα συμβάλει στην επανασύνδεσή μας.

Βιβλιογραφία: Kate Moyle, The science of sex: Every question about your sex life answered, DK, 2023

* Πηγή: Vita