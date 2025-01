Λίγα λεπτά πριν την έλευση του νέου έτους, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροτεχνήματα σε γειτονιά της Χονολουλού στη Χαβάη.

Τουλάχιστον άλλοι 20 τραυματίστηκαν σοβαρά, ανάμεσά τους και παιδιά.

Το συμβάν σημειώθηκε λίγο έξω από τριώροφη κατοικία, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η γειτονιά βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Χονολουλού.

🚨BREAKING

DEADLY FIREWORKS EXPLOSION!

A horrific fireworks explosion in the Salt Lake-Aliamanu neighborhood of Honolulu, Hawaii, resulted in the tragic loss of at least two lives and injuries to 22 others. The blast was started by a 14 year old boy after lighting a firework in… pic.twitter.com/iHnFcKCIX8

