Ανοίγει τo αρχείo με τους 425.000 συνεργάτες των Ναζί κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η Ολλανδία

Στον απόηχο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, περισσότεροι από 300.000 Ολλανδοί διερευνήθηκαν ως συνεργάτες -από άνδρες που προσφέρθηκαν εθελοντικά στον γερμανικό στρατό μέχρι εκείνους που κατηγορήθηκαν ότι πρόδωσαν αντιστασιακούς και Εβραίους- οι οποίοι συχνά συνελήφθησαν ή στάλθηκαν στο θάνατο.

Περισσότεροι από 65.000 κατηγορούμενοι συνεργάτες κατέληξαν να δικαστούν σε ένα ειδικό δικαστήριο.

Οι περισσότερες από τις υποθέσεις επιλύθηκαν μέχρι το 1950 και οι φάκελοι του ειδικού δικαστηρίου -συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών εκθέσεων, των καταθέσεων μαρτύρων, των υλικών αποδεικτικών στοιχείων και των φωτογραφιών- συγκεντρώθηκαν σε ένα αρχείο με περιορισμένη πρόσβαση για μια περίοδο 75 ετών.

Την Πέμπτη οι περιορισμοί αυτοί θα αρθούν και ένας τεράστιος όγκος περίπου 32 εκατομμυρίων εγγράφων – φάκελοι για ανθρώπους που δικάστηκαν, καθώς και για πολλούς άλλους που απλώς τέθηκαν υπό έλεγχο – θα ανοίξει.

Τους πρώτους τρεις μήνες του 2025, οι ερευνητές και τα μέλη των οικογενειών θα έχουν ψηφιακή πρόσβαση στο ένα τέταρτο των πληροφοριών, που περιέχονται στο αρχείο.

Πρόκειται για μια προοπτική που κάνει ορισμένους ανθρώπους να προετοιμάζονται για πιθανώς δυσάρεστες αποκαλύψεις.

Για 80 χρόνια, οι λεπτομέρειες της συνεργασίας των προγόνων τους με τους Ναζί ήταν θαμμένες σε ντουλάπια στη Χάγη.

Ωστόσο, τώρα που η ιστορία των προγόνων τους αναμένεται να αποκαλυφθεί χιλιάδες ολλανδικές οικογένειες έχουν ανάμεικτα συναισθήματα για αυτήν την κίνηση.

«Είναι λίγο άβολο. Δεν ξέρω τι μπορεί να βγει τελικά από αυτό, αν οι άνθρωποι ψάξουν στο Google το επώνυμό μας», δήλωσε στον Guardian η Κόνι, 74 ετών, μία από τις τρεις αδελφές της οποίας η οικογενειακή ιστορία περιέχεται στο αρχείο.

