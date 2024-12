Αυτό είναι το πιο γρήγορο τρένο στον κόσμο – Απίστευτες οι ταχύτητες που πιάνει

Η Κίνα παρουσίασε την Κυριακή ένα τρένο υψηλής ταχύτητας, το οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της κατασκευάστριας εταιρείας, έπιασε ταχύτητα που έφτασε τα 450 χιλιόμετρα/ώρα κατά τη διάρκεια των δοκιμών, καθιστώντας το το ταχύτερο τρένο υψηλής ταχύτητας στον κόσμο.

Σύμφωνα με την China State Railway Group Co (China Railway), το νέο μοντέλο, γνωστό ως πρωτότυπο CR450, θα συντομεύσει περαιτέρω τον χρόνο ταξιδιού και θα βελτιώσει τη συνδεσιμότητα, καθιστώντας το ταξίδι πιο βολικό και αποτελεσματικό για τους επιβάτες της χώρας.

