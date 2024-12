Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο του Ζάγκρεμπ την Παρασκευή, όπου ένα 7χρονο παιδί έχασε τη ζωή του και άλλα εφτά άτομα, μεταξύ των οποίων ένας δάσκαλος και έξι μαθητές, τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία την Παρασκευή.

Τα μέσα ενημέρωσης της Κροατίας μετέδωσαν ότι ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία.

Ο δράστης της επίθεσης σύμφωνα με τα κροατικά μέσα είναι ένας 19χρονος άνδρας.

«Είμαστε τρομοκρατημένοι», δήλωσε ο πρωθυπουργός Andrej Plenkovic στους δημοσιογράφους.

Με βάση πληροφορίες νοσοκομείου του Ζάγκρεμπ, νοσηλεύονται δύο αγόρια που φέρουν τραυματισμούς από μαχαιριές, αλλά παραμένουν εκτός κινδύνου.

Όπως υποστηρίζουν διεθνή μέσα, ο εκπαιδευτικός που τραυματίστηκε είναι σε σοβαρή κατάσταση.

DEVELOPING: A knife attack at a school in the Croatian capital, Zagreb, has left several people injured, police say. pic.twitter.com/WbFbSZN8H1

— DW News (@dwnews) December 20, 2024