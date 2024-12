Binge-worthy σειρές για τις γιορτές: από αστυνομικές περιπέτειες έως ρομαντικές κομεντί

Χριστούγεννα χωρίς binge-watching δημοφιλών σειρών, γίνεται; Είναι το ίδιο δύσκολο με το να φανταστεί κανείς τις γιορτές χωρίς φωτάκια, κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Γιατί αν δεν ψυχαγωγηθείς τώρα που έχεις περισσότερο χρόνο, πολύ περισσότερη διάθεση και μοναδικές προτάσεις τηλεοπτικής διασκέδασης, τότε πότε;

Για αυτό, δείτε παρακάτω κάποιες παραγωγές που σας κλείνουν το μάτι και σας καλούν στον φανταστικό τους κόσμο.

Dexter: Original Sin

Όπως υποψιάστηκες από τον τίτλο, η σειρά όντως σχετίζεται με την βραβευμένη με Emmy και Χρυσή Σφαίρα σειρά των 00’s, Dexter, που αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς. Πρόκειται για πρίκουελ της δημοφιλούς σειράς, που ρίχνει φως στη μετάβαση του Dexter Morgan από φοιτητή σε κατά συρροή δολοφόνο!

Η υπόθεση μας μεταφέρει στο Μαϊάμι του 1991, όπου ο νεαρός Dexter ξεκινά την πρακτική του στο Τμήμα Εγκληματολογίας της Αστυνομίας της περιοχής. Με την ενθάρρυνση του θετού του πατέρα, Harry Morgan, υιοθετεί έναν ρόλο σύγχρονου εκδικητή εναντίον ατόμων που θεωρεί ότι δεν αξίζουν να ζουν στην κοινωνία, αποφεύγοντας παράλληλα την προσοχή των Αρχών. Από το Dexter: Original Sin δεν θα μπορούσε να λείπει ο πρωταγωνιστής του original Dexter. Ο Michael C. Hall επιστρέφει εδώ ως αφηγητής, δίνοντας φωνή στις σκέψεις του πρωταγωνιστή, συνδέοντας την ιστορία που ήδη γνωρίζουμε με το πολυαναμενόμενο πρίκουελ του δημοφιλούς δράματος. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο συναντάμε τον Patrick Gibson (Shadow and Bone, The OA), o οποίος πλαισιώνεται από τον «Mr. Robot» Christian Slater στον ρόλο του θετού του πατέρα και τον Patrick Dempsey του «Grey’s Anatomy».

Το πρώτο επεισόδιο είναι διαθέσιμο στην COSMOTE TV, ενώ κάθε Κυριακή θα κυκλοφορούν τα νέα επεισόδια.

Matlock

Μπορεί στην κλασική σειρά «Matlock» (1986 – 1995) ο κεντρικός χαρακτήρας να ήταν ο χαρισματικός δικηγόρος Ben Matlock (Andy Griffith), στη νέα εκδοχή του, όμως, ο ήρωας είναι γυναίκα και μάλιστα η οσκαρική Kathy Bates (Misery, Primary Colors, About Schmidt, Richard Jewell, Titanic).

Η πλοκή του ομώνυμου spin-off ακολουθεί την Madeline «Matty» Matlock, μια ικανή και πανέξυπνη δικηγόρο στα εβδομήντα της, που αποφασίζει να επιστρέψει στην ενεργό δράση, σε ένα κορυφαίο δικηγορικό γραφείο της περιοχής. Για να καταφέρει να κερδίζει υποθέσεις χρησιμοποιεί τα δυνατά χαρτιά της που είναι, τόσο η ταπεινή της εμφάνιση και αθώα συμπεριφορά, όσο και οι πονηρές της τακτικές.

Η σειρά έχει λάβει θετικές κριτικές, με την υποκριτική δεινότητα της Kathy Bates να κερδίζει τις εντυπώσεις.

Στην Ελλάδα, βλέπετε τη σειρά αποκλειστικά μέσω της COSMOTE TV.

Elsbeth

Πρόκειται για spin-off των επιτυχημένων σειρών «The Good Wife» και «The Good Fight». Η ηρωίδα Elsbeth Tascioni, μία εκκεντρική και ευφυής δικηγόρος εγκαταλείπει τη νομική καριέρα στο Σικάγο για να γίνει νομική σύμβουλος στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης. Με εργαλεία την διαισθητική ικανότητα και την προχωρημένη σκέψη της θα αποδειχτεί σημαντική βοηθός στην επίλυση περίπλοκων υποθέσεων, δείχνοντας άλλους δρόμους πιο εναλλακτικούς και σίγουρα πιο δημιουργικούς για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Στον κεντρικό ρόλο της Elsbeth επιστρέφει η βραβευμένη με Emmy, Carrie Preston, προσφέροντας μια λαμπρή ερμηνεία, ενώ στο πλευρό της, βρίσκεται ο Wendell Pierce (The Wire, Suits) ως Captain C.W. Wagner και η Carra Patterson ως Officer Kaya Blanke.

Στην Ελλάδα, και οι δύο σεζόν είναι διαθέσιμες μέσω της COSMOTE TV.

Cheaters

Όπως λέει και το όνομά του, μιλάμε για μία σειρά που ασχολείται με τις παράνομες σχέσεις, εντός και εκτός γάμου. Η ευρηματική γραφή της, συνδυάζει χιούμορ με προβληματισμό καθότι διαπραγματεύεται συναισθηματικά και ηθικά ζητήματα που προκύπτουν καθημερινά. Η ιδιαίτερη προσέγγιση του ευαίσθητου αυτού θέματος, όπως και η σύντομη διάρκεια των επεισοδίων το κάνουν μία πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή για όσους αναζητάνε κάτι διαφορετικό.

Την παραγωγή του ρομαντικού αυτού sitcom του BBC, έχει κάνει η Clerkenwell Films που βρίσκεται πίσω από τα δημοφιλή «Misfits», «Lovesick» και «The End of the F***ing World». Η ιστορία διαδραματίζεται χρονικά μετά από μία ακύρωση πτήσης, όπου οι μέχρι τότε άγνωστοι Fola και Josh, περνούν μαζί το βράδυ σε ξενοδοχείο του αεροδρομίου. Το επόμενο πρωί, έρχεται η στιγμή συνειδητοποίησης και παραδοχής του «λάθους» τους, καθώς είναι και οι δύο σε σχέση. Μετά από έναν καυγά, ακολουθούν χωριστούς δρόμους, σκεπτόμενοι και οι δύο ότι δεν θα ξανασυναντηθούν ποτέ ξανά. Μόνο που η ζωή για εκείνους είχε διαφορετικά σχέδια: το νέο σπίτι της Fola είναι απέναντι από το διαμέρισμα του Josh.

Η 1η σεζόν είναι διαθέσιμη on demand στην COSMOTE TV, ενώ κάθε Κυριακή κυκλοφορούν τα νέα επεισόδια του 2ου κύκλου.

High Intellectual Potential

Πώς γίνεται μία καθαρίστρια, μητέρα 3 παιδιών, μόνη στη ζωή, να καταλήγει σύμβουλος της αστυνομίας για περίπλοκες υποθέσεις; Αυτό θα το δείτε στις 4 σεζόν της γαλλικής αστυνομικής κωμικής σειράς «HIP».

Η σειρά ακολουθεί την Morgane Alvaro, μια 38χρονη ιδιαίτερα έξυπνη γυναίκα, της οποίας η ζωή αλλάζει εντελώς ξαφνικά, όταν η αστυνομία ζητά τη βοήθειά της για τον εντοπισμό και τη σύλληψη πανέξυπνων εγκληματιών. Σε αυτό θα βοηθήσει ο δείκτης νοημοσύνης της που είναι 160 και που θα γίνει το βασικό της εργαλείο στη νέα της θέση.

Η επίλυση εγκλημάτων αλλάζει μορφή στη Λιλ, και οι περιπέτειες της Morgane θα σας κρατήσουν το ενδιαφέρον ψηλά όσο και το IQ της.

Μπορείτε να απολαύσετε τις περιπέτειες της Morgane στην COSMOTE TV.

Καλές γιορτές με απίθανες τηλεοπτικές προτάσεις για να γίνουν τα Χριστούγεννα πιο χαλαρωτικά από ποτέ: με παρέα ή και μόνοι, συνοδεία λιχουδιών και ροφημάτων, με τζάκι αναμμένο ή χωρίς. Σε κάθε σενάριο, η τηλεόραση θα παίζει σειρές που θα βρίσκονται στην COSMOTE TV και θα αποτελούν την καλύτερη αφορμή για ψυχαγωγία.