Απολαυστικά Χριστούγεννα με την καλύτερη τηλεοπτική παρέα

Κάθε εποχή έχει την ομορφιά της. Ειδικότερα η εορταστική περίοδος όμως έχει το κάτι παραπάνω. Όλα αλλάζουν: το σπίτι, οι δρόμοι, οι πόλεις, η διάθεσή μας. Οπότε, τώρα που θα έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω και ακόμα περισσότερη διάθεση, ήρθε η ώρα για τα XMAS Best του σινεμά και της τηλεόρασης.

Είσαι έτοιμος-η να πατήσεις απλά το Play στην απόλυτη διασκέδαση ώστε να απολαύσεις συναρπαστικό περιεχόμενο;

Φυσικά. Και πού μπορεί να συμβεί αυτό;

Πιστεύεις ή δε πιστεύεις στον Άγιο Βασίλη, αυτές τις γιορτές στο Vodafone TV θα μπεις σε φουλ χριστουγεννιάτικο κλίμα. Επιπλέον, μπορείς να απολαύσεις Blockbuster, Awarded Series, Nordic Noir, Adventure, Family, Antiheroes.

Αλλά για να μην σε κουράζω, ήρθε η ώρα να πατήσουμε Play στα XMAS Best.

The Santa Clauses

Χριστούγεννα χωρίς Άι Βασίλη δεν νοούνται, καθότι αυτή η φιγούρα υπάρχει παντού την γιορτινή αυτή περίοδο και σηματοδοτεί τη χαρά, την προσφορά και ασφαλώς τα δώρα. Ένα must watch αυτήν την εποχή είναι οι ταινίες και οι σειρές με τον ίδιο πρωταγωνιστή, αρχής γενομένης της τριλογίας του «The Santa Clause» με τον Tim Allen στον πρωταγωνιστικό ρόλο, από το μακρινό πια 1994. Οπότε φαμίλια ακούστε τι σας προτείνω. Ξεκινάτε με την τριλογία: The Santa Clause (1994), The Santa Clause 2 (2002), The Santa Clause 3: The Escape Clause (2006) και συνεχίστε με τη σειρά The Santa Clauses (2022) για να απογειώσετε τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Τις ταινίες λογικά θα τις έχετε δει έστω μία φορά αλλά κάθε Χριστούγεννα είναι μία νέα ευκαιρία να τις ξαναδούμε και να τις ανακαλύψουμε πάλι, εμείς και κυρίως τα παιδιά που μεγαλώνουν και διακρίνουν κάθε φορά νέα πράγματα.

Όσο αφορά τη νέα προσθήκη σε αυτό το κινηματογραφικό σύμπαν του Άι Βασίλη, είναι άλλη μία ευχάριστη νότα στις χαλαρές χριστουγεννιάτικες στιγμές μας. Η σειρά «The Santa Clauses« (2022) είναι ένα δυνατό σίκουελ των ταινιών, με πρωταγωνιστή τον Τιμ Άλεν, ο οποίος επιστρέφει στο ρόλο του Σκοτ Κάλβιν ή αλλιώς Άγιου Βασίλη. Στην πρώτη σεζόν ο Σκοτ, έχοντας υπηρετήσει άξια ως Άγιος Βασίλης για σχεδόν τριάντα χρόνια, σκέφτεται να αποσυρθεί, ώστε να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του. Η συνταξιοδότηση όμως δεν είναι τόσο εύκολη όσο φανταζόταν και οι προκλήσεις της διαδοχής είναι συνεχείς. Μαγεία, κωμωδία και περιπέτεια σε μία σειρά που θα σας βάλει στο χριστουγεννιάτικο πνεύμα. Στα βασικά θέματα που διαπραγματεύονται αυτές οι χριστουγεννιάτικες παραγωγές είναι, πέρα από την ανάγκη διατήρησης της μαγείας των Χριστουγέννων, η σημασία της οικογένειας και της φροντίδας, η ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, η ανάγκη συρρίκνωσης του εγωισμού, όπως και η αποδοχή των αλλαγών στη ζωή μας.

Διαθέσιμη στην πλατφόρμα Disney+ και μέσα από το Vodafone TV.

Die hard

Η σειρά ταινιών «Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει» είναι η σειρά που έκανε παγκοσμίως γνωστό τον αγαπημένο ηθοποιό Bruce Willis και τον ήρωα που ενσαρκώνει John McClane έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς του είδους. Πολλοί τον είχαμε αγαπήσει αρχικά από την τηλεοπτική σειρά «Moonlighting» για την οποία κέρδισε τότε και βραβείο Emmy (1987), μέχρι που απογειώθηκε με τον κινηματογράφο.

Η πρώτη ταινία, πέραν των 4 υποψηφιοτήτων για Όσκαρ, γνώρισε μεγάλη επιτυχία και αναγνώριση. Μάλιστα, έχει μπει σε διάφορες λίστες με τις καλύτερες χριστουγεννιάτικες ταινίες, μεταξύ άλλων του περιοδικού Empire, Entertainment Weekly και Forbes. Το στόρι άλλωστε θέλει τον πρωταγωνιστή να ταξιδεύει τα Χριστούγεννα στο Λος Άντζελες προκειμένου να επανασυνδεθεί με τη γυναίκα του, Χέλεν. Εκεί κάπου εμφανίζεται μία ομάδα τρομοκρατών που καταλαμβάνει το κτήριο που βρίσκεται το γραφείο της γυναίκας του και ξεκινάει ο χαμούλης.

Οι επόμενες, γνώρισαν μεγάλη εμπορική επιτυχία, επηρεάζοντας σημαντικά τη διαμόρφωση της κατηγορίας των ταινιών δράσης. Όσο για τον ήρωα Τζον ΜακΚλέιν (Bruce Willis), είναι ένας αστυνομικός από τη Νέα Υόρκη που βρίσκει τον εαυτό του να πολεμά τρομοκράτες σε διάφορες επικίνδυνες καταστάσεις, πόλεις και χώρες.

Για να θυμηθούμε πάλι τις ταινίες: Die Hard (1988), Die Hard 2: Die Harder (1990), Die Hard with a Vengeance (1995), Die Hard 4.0 (Live Free or Die Hard) (2007), A Good Day to Die Hard (2013). Να σημειώσω ότι στην τρίτη ταινία εμφανίζεται ο μοναδικός Jeremy Irons ως ο κακός, που συνδέει την τρίτη με την πρώτη ταινία, καθότι… σπόιλερ δεν κάνω.

Οι ταινίες που είναι πλέον κλασικές του είδους, συνδυάζουν έντονη δράση, ανατρεπτικό σασπένς και αρκετό χιούμορ, εστιάζοντας σε αξίες όπως η οικογένεια, η αγάπη, η προστασία και η μάχη του καλού με το κακό. Άλλωστε και ποιος δεν θα ήθελε έναν Τζον ΜακΚλέιν να τον σώσει; Διαθέσιμες όλες τώρα στο Disney+ και μέσα από το Vodafone TV.

Home Alone

Για πολλούς τα Home Alone (Μόνος στο Σπίτι) παραμένουν οι αγαπημένες τους χριστουγεννιάτικες ταινίες. Αν και έχουν περάσει 34 χρόνια από το πρώτο έργο, γονείς που το είχαν αγαπήσει ως παιδιά, το βλέπουν τώρα με τα δικά τους παιδιά και απολαμβάνουν την ιστορία με νοσταλγία και την ίδια χαρά όπως τότε. Ο μικρός άλλωστε Κέβιν είχε κλέψει τις καρδιές όλων μας, με τη σκανταλιάρικη και ευφάνταστη προνοητικότητά του, στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί το σπίτι του από δύο επίδοξους ληστές.

Για να θυμηθούμε τώρα όλες τις ταινίες. Το πρώτο «Home Alone» (1990), όπου ο 8χρονος Κέβιν ΜακΚάλιτσερ (Macauley Culkin) μένει μόνος στο σπίτι όταν η οικογένειά του τον ξεχνάει φεύγοντας για διακοπές στο Παρίσι. Το «Home Alone 2: Lost in New York» (1992) όταν ο Κέβιν ταξιδεύει με την οικογένειά του στη Νέα Υόρκη και καταφέρνει να χαθεί στο αεροδρόμιο και να βρεθεί μόνος στην πόλη. Το «Home Alone 3» (1997), όπου ο 10χρονος Alex Pruitt (Alex D. Linz) ανακαλύπτει ότι κάποιοι κακοί προσπαθούν να κλέψουν ένα σπάνιο λογισμικό υπολογιστή. Το «Home Alone 4: Taking Back the House» (2002), με τον μεγαλύτερο πλέον Κέβιν, που επιστρέφει στο σπίτι του και μπαίνει πάλι σε περιπέτειες …και η πιο πρόσφατη ταινία «Home Sweet Home Alone» (2021), που ακολουθεί τον Max (Archie Yates), έναν μικρό αγόρι που μένει μόνο του στο σπίτι του (προφανώς) κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, ενώ η οικογένειά του πηγαίνει για διακοπές.

Harry Potter

Τι να πούμε για αυτή τη σειρά ταινιών, που -καθόλου τυχαία- σημείωσε έσοδα τότε γύρω στα 7,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ήταν υποψήφια συνολικά για 12 Όσκαρ συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών για καλύτερα οπτικά εφέ, σκηνογραφία και μακιγιάζ.

Ο αγαπημένος μάγος, μικρών και μεγάλων, Harry Potter μας έχει ταξιδέψει ούτε μία, ούτε δύο αλλά οκτώ φορές στο μαγικό σύμπαν του και οι περιπέτειές του ενάντια στο κακό έχουν γράψει ιστορία.

Η σειρά αυτή, βασισμένη στα εξίσου επιτυχημένα βιβλία της J.K. Rowling, αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές σειρές στην ιστορία του σινεμά, ενώ για μία δεκαετία (2001- 2011) πρωταγωνιστούσαν στις συζητήσεις των φανατικών του είδους. Το στόρι, λίγο πολύ γνωστό, με τον ήρωά μας νεαρό Χάρι να φοιτά στην μεγάλη σχολή των μάγων Χόγκουαρτς, όπου μυστικά και σκοτεινές δυνάμεις προκαλούν συνεχώς την ηρεμία και ευρυθμία του χώρου. Μεγάλος κακός ο σκοτεινός μάγος Βόλντεμορτ, ο οποίος μέσα σε όλα ευθύνεται και για τον θάνατο των γονιών του Χάρι Πότερ. Η σειρά διαπραγματεύεται θέματα φιλίας, θυσίας, αγάπης, εμπιστοσύνης, καλοσύνης και αυτογνωσίας. Όσο για τη δράση, είναι συνεχής και πασπαλισμένη με μπόλικη μαγεία, αγωνία και περιπέτεια. Αυτές τις γιορτές είναι η τέλεια ευκαιρία για να τις δούμε όλες back to back, δεν συμφωνείτε;

Θυμίζω τίτλους για να σας κεντρίσω το ενδιαφέρον: Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001), Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002), Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004), Harry Potter and the Goblet of Fire (2005), Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007), Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009), Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1 (2010), Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 (2011). Τα έχετε δει όλα; Είστε σίγουροι;

Αυτό που με γοητεύει σε μία μαραθώνια θέαση αυτής της σειράς είναι ότι θα (ξανα)δω μέσα σε λίγες ημέρες την παρέα αυτή, των Χάρι- Ερμιόνη και Ρον, να μεγαλώνουν φυσικά μέσα στα χρόνια που γυρίστηκαν οι ταινίες, για να φτάσουμε στην τελευταία (;) όπου λαμβάνει χώρα η τελευταία επική μάχη ενάντια στον Βόλντεμορτ.

Η μάχη του καλού ενάντια στο κακό στα καλύτερά του. Όλες οι ταινίες είναι διαθέσιμες μαζί και αποκλειστικά στο Vodafone TV

