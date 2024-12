Αμάντ Ντιαλό: Το ταξίδι μέχρι το γκολ νίκης στο ντέρμπι του Μάντσεστερ και το νέο συμβόλαιο (vid, pic)

Ο Αμάντ Ντιαλό ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο ντέρμπι του Μάντσεστερ την περασμένη Κυριακή, με τον νεαρό εξτρέμ της Γιουνάιτεντ να σκοράρει κόντρα στη Σίτι, στο «Έτιχαντ» και να δίνει το «τρίποντο» στην ομάδα του (2-1), ενώ νωρίτερα είχε κερδίσει το πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Μπρούνο Φερνάντες για την ισοφάριση.

Κάπως έτσι, ο 22χρονος πολυθεσίτης (πλέον) παίκτης των «κόκκινων διάβολων», από τους συνεχόμενους δανεισμούς και την απραξία λόγω τραυματισμών, έφτασε να είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς παίκτης της Γιουνάιτεντ, τόσο από το ξεκίνημα της φετινής χρονιά, όσο και τώρα, με τον Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο της ομάδας.

Ο Ντιαλό αποκτήθηκε από τη Γιουνάιτεντ το 2021, από την Αταλάντα, για 21 εκατομμύρια ευρώ, έχοντας με τους Ιταλούς μόλις 5 επίσημες συμμετοχές στα 19 του, τότε. Στην πρώτη του σεζόν στους «κόκκινους διάβολους» πραγματοποιεί μόλις 3 συμμετοχές, την επόμενη δόθηκε δανεικός στη Ρέιντζερς και έκλεισε τη χρονιά στην Σάντερλαντ. Την περασμένη σεζόν γύρισε έχοντας ρόλο στην αρχή της σεζόν, αλλά τραυματίστηκε στα τέλη του καλοκαιριού και έμεινε εκτός δράσης στο πρώτο μισό της σεζόν 2023-24. Ωστόσο, άφησε το στίγμα του όταν έβαλε το γκολ πρόκρισης, στην παράταση, απέναντι στη Λίβερπουλ, που έστειλε τη Γιουνάιτεντ στον τελικό του Κυπέλλου.

Φέτος όλα μοιάζουν διαφορετικά για τον Ντιαλό, αφού εξ’ αρχής έχει ενεργό ρόλο στο ροτέισον και με τον Τεν Χαγκ στον πάγκο, αλλά και τώρα με τον Αμορίμ, με 23 συμμετοχές μέχρι τώρα σε όλες τις διοργανώσει, μετρώντας 4 γκολ και 6 ασίστ. Μάλιστα, με τον Πορτογάλο στο «τιμόνι» ο Ντιαλό έχει αγωνιστεί σε διαφορετικές θέσεις, όπως πλάγιος μπακ-χαφ, αλλά και πίσω από τον εκάστοτε επιθετικό. Κάπως έτσι, την περασμένη Κυριακή, πέτυχε το γκολ που έκρινε το ντέρμπι και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο.

This was a stunning goal by Amad Diallo.

This kid’s performance is very impressive.#MCIMUN pic.twitter.com/vTvnI7alrX

— Tom Ochiel (@TOMOCHIEL) December 15, 2024