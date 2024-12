Ο Όλαφ Σολτς, όπως επιθυμούσε, έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης στη Γερμανία και έτσι άνοιξε ο δρόμος για τις πρόωρες εκλογές στις 23 Φεβρουαρίου του 2025.

Από τις 717 ψήφους που καταμετρήθηκαν, 207 βουλευτές ψήφισαν υπέρ του Σολτς, ενώ 394 καταψήφισαν. 116 απείχαν από την ψηφοφορία.

Ο Γερμανός καγκελάριος χρειαζόταν 367 ψήφους για να κερδίσει την ψηφοφορία.

Έτσι, κατέρρευσε και επίσημα ο κυβερνητικός συνασπισμός των τριών κομμάτων.

Όπως γράφει ο Guardian, ο Σολτς ήταν χαρούμενος με το αποτέλεσμα και έσπευσε να ανταλλάξει χειραψία με τον αντικαγκελάριο και υπουργό Οικονομίας, Ρόμπερτ Χάμπεκ.

Τώρα ο καγκελάριος θα μεταβεί στο ανάκτορο Μπελεβού του Βερολίνου για να ζητήσει από τον πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ να διαλύσει το κοινοβούλιο και να επιτρέψει τη διεξαγωγή γενικών εκλογών.

BREAKING: As expected, Chancellor Olaf Scholz has lost a confidence vote in the German parliament, paving the way for snap elections to be held in February.

