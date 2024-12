«Πολεμιστής» και επίσημα ο Σρέντερ

Παίκτης των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς είναι με κάθε επισημότητα ο Ντένις Σρέντερ.

Οι «πολεμιστές» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γερμανού άσου με ανταλλαγή από τους Μπρούκλιν Νετς και ένα draft pick δευτέρου γύρου, ενώ από την πλευρά του, ο οργανισμός της Νέας Υόρκης πήρε τον ΝτιΆντονι Μέλτον και τρία draft pick δευτέρου γύρου.

Ο Σρέντερ μετράει φέτος στο NBA με τη φανέλα των Νετς, 18.4 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 6.6 ασίστ.

From Braunschweig, Germany to The Bay.

Welcome to #DubNation, Dennis Schröder 👏 pic.twitter.com/UeJADGN8pn

— Golden State Warriors (@warriors) December 15, 2024