Η ώρα του… Λας Βέγκας: Ο Αντετοκούνμπο και οι Μπακς στο κυνήγι του NBA Cup

Το Final Four του δεύτερου NBA Cup της ιστορίας είναι προ των πυλών και Μιλγουόκι Μπακς, Ατλάντα Χοκς, Χιούστον Ρόκετς και Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ θα παίξουν για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φιλοδοξεί να οδηγήσει τα ελάφια στην επικράτηση και την κατάκτηση του τροπαίου στην T-Mobile Arena. Εκεί οι Μπακς θα αντιμετωπίσουν τους πάντα επικίνδυνους Ατλάντα Χοκς του Τρέι Γιανγκ.

Τα «γεράκια» έκλεισαν τη θέση τους στα ημιτελικά, αφού κέρδισαν τους Νιου Γιορκ Νικς με 108-100. Μαζί τους, πέρασαν και οι Χιούστον Ρόκετς που επικράτησαν των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς με 91-90 σε μια σκληρή μάχη που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Από την άλλη, Μπακς και Θάντερ είχαν κλείσει ήδη το εισιτήριό τους στα ημιτελικά, με τις νίκες τους επί των Μάτζικ και Μάβερικς αντίστοιχα.

Το παιχνίδι που θα ανοίξει την αυλαία αυτού του «Final 4», είναι αυτό των Μιλγουόκι Μπακς απέναντι στους Ατλάντα Χοκς. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 23:30 ώρα Ελλάδος (Σάββατο 14/12, Cosmote Sport 4) και θα δώσει το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Οι Μπακς βρέθηκαν και πέρυσι εκεί, όμως δεν κατάφεραν να προκριθούν και αποκλείστηκαν από τους Ιντιάνα Πέισερς. Φέτος φιλοδοξούν να κάνουν το βήμα παραπάνω και να κατακτήσουν το τρόπαιο και αυτό είναι κάτι που μπορούν να κάνουν γιατί τόσο ο Γιάννης, όσο και η ομάδα του βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση.

Από την άλλη, Χοκς, Θάντερ και Ρόκετς παίζουν στις 3:30 ώρα Ελλάδος (ξημερώματα Κυριακής 15/12) για τον δεύτερο ημιτελικό.

THE NBA CUP SEMIS IN VEGAS ARE SET 🔥

HAWKS-BUCKS. ROCKETS-THUNDER. WHO TAKES THE CUP? 🏆 pic.twitter.com/HRVlPfb0v1

— ESPN (@espn) December 12, 2024