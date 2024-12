Θερμός τηλεοπτικός χαμούλης τον κρύο Δεκέμβριο

Κάνει κρύο καιρός για δύο και βασικά τώρα που νυχτώνει από τις 5 είναι η καλύτερη ευκαιρία για να ξεκινάνε από νωρίς οι home cinema παραστάσεις. Οπότε, φρόντισε όλα τα απαραίτητα και οργάνωσε παρεΐστικες κινηματογραφικές στιγμές με προτάσεις που θα απογειώσουν τη φάση. Ποιες προτάσεις;

Δες παρακάτω από το μοναδικό προορισμό ψυχαγωγίας Vodafone TV.

AM I OK? (μάλλον όχι)



Πόσο δύσκολο είναι να είσαι μία 30αρα όμορφη γυναίκα που αντιμετωπίζει υπαρξιακά ζητήματα και συνεχείς εσωτερικές συγκρούσεις για πράγματα που θα έπρεπε από καιρό να έχει λύσει; Η ηρωίδα της ιστορίας μας Λούσι (Dakota Johnson) έρχεται αντιμέτωπη με τον ίδιο της τον εαυτό, καθώς συνειδητοποιεί τη σεξουαλική της ταυτότητα. Στο ταξίδι της αυτογνωσίας που καλείται να κάνει θα έχει δίπλα της την καλύτερή της φίλη Τζέιν (Sonoya Mizuno), που θα είναι η πολύτιμη σταθερά της σε μία περίοδο που όλα δείχνουν ρευστά. Η δραματική κομεντί «Am I OK?», σε σκηνοθεσία Tig Notaro και Stephanie Allynne, εξερευνά θέματα όπως η αποδοχή που πρέπει να κάνουμε πρώτα εμείς για εμάς, με μία χιουμοριστική πλην όμως τρυφερή προσέγγιση. Η ερμηνεία της Dakota Johnson πολύ δυνατή, όπως και η χημεία μεταξύ των δύο ηθοποιών/φιλενάδων, που έδωσαν το σωστό συναισθηματικό βάρος σε κάτι τόσο λεπτό και ανθρώπινο.

Το «AM I OK?» με την Dakota Johnson παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV! Διαθέσιμο από 20/12.

Star Wars: Skeleton Crew

Και ναι, το σύμπαν του Star Wars έχει και τις παιδικές ιστορίες του που δεν χάνουν σε τίποτα από αγωνία και γαλαξιακή περιπέτεια. Το Skeleton Crew είναι η πολυαναμενόμενη φετινή σειρά στο σύμπαν του Star Wars, από τους δημιουργούς Jon Watts και Christopher Ford. Χρονικά, βρισκόμαστε στην εποχή μετά την Επιστροφή των Τζεντάι, παράλληλα με τα γεγονότα των The Mandalorian και Ahsoka (και αυτά θα τα βρείτε στον ίδιο προορισμό). Όσο για το στόρι, παρακολουθούμε το ταξίδι τεσσάρων παιδιών σε έναν ήσυχο πλανήτη, που η περιέργειά τους τα έφερε να ταξιδεύουν χαμένα στα αστέρια. Αυτή η περιπέτεια όμως τους έδωσε την ευκαιρία να μάθουν πράγματα όπως η επιβίωση, η σημασία της φιλίας και η ασφάλεια του σπιτιού. Στους παλαιότερους θα θυμίσει κινηματογραφικές ιστορίες του ’80, ενώ ο πολύς Jude Law στο ρόλο του Jod Na Nawood δίνει ένα επιπλέον βάρος στην πλοκή. Διαθέσιμο τώρα στο Disney+ και στο Vodafone TV.

The Box

Αλλάζοντας κλίμα και επιστρέφοντας στη Γη, θα δούμε ένα υπερφυσικό ψυχολογικό θρίλερ, δια χειρός Adi Hasak. Η σειρά «The Box», ακολουθεί την αστυνομικό Sharon Pici (Anna Friel), η οποία προσκολλημένη σε μία υπόθεση, βυθίζεται σε έναν εφιάλτη που την οδηγεί σε παράξενα μονοπάτια, σε καταστάσεις που ηρωίδα και θεατές δεν θα ξέρουν αν αυτό που συμβαίνει είναι αλήθεια ή ψέματα. Μαζί της ο υπολοχαγός Jedidiah Brag (Peter Stormare) και ο ντετέκτιβ Thomas Lovell (Alexander Karim). Έγκλημα, μυστήριο και τρόμος σε μία σειρά που θα μας κρατήσει στα σίγουρα ξύπνιους. Αυτό είναι το «THE BOX» από τη Viaplay, που παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV.

Invisible

Βασισμένη στο ομώνυμο best-seller του Eloy Moreno, η ισπανόφωνη σειρά «Invisible» θα κάνει πρεμιέρα Παρασκευή και 13. Ίσως όχι τυχαία αν σκεφτούμε την πλοκή της ιστορίας, που θέλει τον ήρωά της, ένα 12χρονο αγόρι με μετατραυματικό στρες, να βλέπει παράξενα οράματα. Με τη βοήθεια ενός ψυχολόγου, ο πρωταγωνιστής μας αποκαλύπτει ότι κάθε βράδυ τον καταδιώκουν τέρατα και ένας… δράκος. Σε αυτό αν προσθέσουμε ότι ο 12χρονος Κάπι (Έρικ Σεΐχο) διαθέτει την ικανότητα της αορατότητας το κάνουν μία δυνατή επιλογή για τις κρύες νύχτες που έχουν μπει για τα καλά. Το τηλεοπτικό δράμα των 6 επεισοδίων, σε σκηνοθεσία του Πάκο Καμπαγιέρο, έρχεται με την υπογραφή του Disney+ και εξερευνά θέματα όπως οι φοβίες και η αποδοχή. Διαθέσιμο στο Disney+ και στο Vodafone TV από 13/12.

Νέα μουσικά ντοκιμαντέρ

Beatles ’64

Όταν έχεις μεγαλώσει σε ένα σπίτι όπου η μητέρα σου υπήρξε μεγάλη φαν των Σκαθαριών, σημαίνει ότι τα παιδικά σου χρόνια έχουν ως soundtrack τις φωνές των John Lennon και Paul McCartney. Επίσης σημαίνει ότι δεν χάνεις τίποτα που κυκλοφορεί για αυτό το συγκρότημα μύθος, που βρίσκεται σταθερά στις μουσικές λίστες σου. Όταν έμαθα ότι βγαίνει νέο ντοκιμαντέρ με σπάνιο αρχειακό υλικό, συνεντεύξεις και αφηγήσεις τυχερών ανθρώπων που ήταν εκεί όταν γεννήθηκε η παγκόσμια μανία, ένα χαμόγελο έσκασε αβίαστα. Όταν δε έμαθα ότι στην παραγωγή βρίσκεται ο Μάρτιν Σκορσέζε τότε ήξερα στα σίγουρα ότι θα δω κάτι αντίστοιχο του μεγέθους τους. Το ’64 στον τίτλο δεν είναι τυχαίο αφού η ταινία εστιάζει στο 1964, μία χρονιά που εδραιώθηκαν παγκοσμίως, μετά και την επιτυχημένη περιοδεία τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φήμη, πίεση, επιτυχία για ένα συγκρότημα φαινόμενο που άλλαξε για πάντα τη μουσική βιομηχανία και έδωσε στον ορισμό του σταρ μία άλλη διάσταση.

Το BEATLES ’64 είναι ένα νοσταλγικό, σπάνιο και αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ που στριμάρει στο Disney+ και στο Vodafone TV.

Elton John Never Too Late

Αφήνοντας τα παιδιά από το Λίβερπουλ, παραμένουμε στην Αγγλία και πάμε στο Λονδίνο για να συναντήσουμε έναν από τους μεγαλύτερους και πιο πετυχημένους μουσικούς στην ιστορία της μουσικής. Ο λόγος βέβαια για τον αγαπημένο όλων, εμβληματικό καλλιτέχνη Έλτον Τζον. Ο τύπος έχει πουλήσει πάνω από 250 εκατομμύρια δίσκους και έχει ρεκόρ ζωντανών εμφανίσεων, έχοντας κάνει πάνω από 3 χιλιάδες συναυλίες! Ακόμα και στην Αμερική, οι μόνοι που τον έχουν ξεπεράσει είναι οι The Beatles και ο Αμερικανός Έλβις Πρίσλεϋ. Οπότε, το μουσικό ντοκιμαντέρ «Elton John: Never Too Late» που ρίχνει φως σε μία μουσική διαδρομή μισού αιώνα απλά δεν χάνεται. Εκεί θα δούμε τον καλλιτέχνη να διηγείται όλους τους αγώνες που έκανε για να φτάσει στην παγκόσμια επιτυχία, τη μάχη με τον εθισμό, όπως και τη διαδικασία αποδοχής του εαυτού του ως ομοφυλόφιλου, βάζοντας τελικά στην κορυφή την αξία της οικογένειας και της ουσιαστικής προσωπικής εξέλιξης ως ανθρώπου. Το ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία των R.J. Cutler και David Furnish (σύζυγό του), βασίστηκε σε σπάνιο αρχειακό υλικό, συνεντεύξεις αλλά και αποσπάσματα από τα ιδιωτικά ημερολόγια του Έλτον Τζον. Σε αυτό βάλε και υλικό από την προετοιμασία για την τελευταία του αποχαιρετιστήρια συναυλία στη Βόρεια Αμερική, στο Dodger Stadium, και έχεις ένα τέλειο λόγο για μία Κυριακή που η τηλεόραση θα παίζει δυνατά. Το μοναδικό ντοκιμαντέρ, το ELTON JOHN: NEVER TOO LATE σε παραγωγή του Disney+ είναι διαθέσιμο και στο Vodafone TV από 13/12.

Αλλά και all time XMAS favorites

Τέλος, για όλους όσοι έχουν ξεκινήσει από τώρα τις χριστουγεννιάτικες ταινίες, το Vodafone TV έχει ετοιμάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα που περιλαμβάνει από το ΨΥΧΡΑ ΚΙ ΑΝΑΠΟΔΑ και το Die Hard, μέχρι τα ΓΚΡΕΜΛΙΝΣ, το WONKA, επετειακά τραπεζώματα με τον JAMIE OLIVER, ΜΑΤΙΑ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΑ και πολλά περισσότερα που σε περιμένουν να ανακαλύψεις!

Και οι εκπλήξεις δεν σταματάνε εδώ. Το Vodafone TV μας ταξιδεύει σε μαγικούς κόσμους με το παρακάτω.

Θεματικό κανάλι Harry Potter

Οι φαν του μικρού μάγου, αυτές τις γιορτές θα τον απολαύσουν περισσότερο από ποτέ. Η μαγεία των Χριστουγέννων έρχεται στο σπίτι μας, καθότι από τις 20/12 έως και 12/01 στο Vodafone TV θα μπορείς να απολαύσεις όλο τον κόσμο του Harry Potter και να παρακολουθήσεις, σημειώστε: τις 8 Harry Potter blockbuster ταινίες, τις 3 Fantastic Beasts, 2 τηλεοπτικά shows για τον μάγο, συγκεκριμένα τα Harry Potter: Wizards of Baking και Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses που θα προβληθούν πρώτη φορά στην Ελλάδα αλλά και ένα ντοκιμαντέρ Fantastic Beasts: A Natural History, αποκλειστικά στην Ελλάδα από το Vodafone TV.

Μένουμε συντονισμένοι στο νέο κανάλι Vodafone TV Now: Harry Potter, θέση 100, και ταξιδεύουμε στα βάθη της μαγείας του κόσμου του Harry Potter.

Όλα αυτά θα τα βρεις στο Vodafone TV, εκεί όπου οι συνδρομητές βρίσκουν σε ένα μέρος τις μεγαλύτερες παραγωγές και το πρωτότυπό περιεχόμενο των μεγαλύτερων Studio της Disney παγκοσμίως, μέσω του Disney+, όλες τις δημοφιλείς σειρές – ταινίες – ντοκιμαντέρ της ΗΒΟ, μεγάλες blockbuster ταινίες, χωρίς επιπλέον χρέωση, από την Warner Bros και περιεχόμενο από την επιτυχημένη σκανδιναβική πλατφόρμα Viaplay.

Μπορείς να αποκτήσεις το Vodafone TV ως standalone υπηρεσία ή κάνοντας νέα σύνδεση στα προγράμματα Fiber έως 1Gbps απολαμβάνοντας όλο το πλούσιο περιεχόμενο του Vodafone TV και υπερυψηλές ταχύτητες σε προνομιακή τιμή.