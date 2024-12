Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ο υφυπουργός Παιδείας της Κίνας

Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου, υποδέχθηκε τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2024, στο κτίριο Διοίκησης στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, αντιπροσωπεία του Υπουργείου Παιδείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας με επικεφαλής τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Wang Guangyan, καθώς και αντιπροσωπεία του Hong Kong University of Science and Technology – Guangzhou (HKUST-GZ) με Επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο, Καθηγητή Ting Chuen Pong.

Τον κ. Υφυπουργό συνόδευαν οι κ.κ. Guo Peng, Director-General, Department of Policies and Regulation, Zheng Zhenjiang, Director-General, Department of Comprehensive Reforms, Wang Xiaoning, Director of Supervision Division, Hu Yi, Director-rank official of Division for European Affairs, Department of International Cooperation and Exchanges, Liu Heyuan, Secretary of the General Office.

Από το Hong Kong University of Science and Technology, εκτός του Vice-Rector, συμμετείχαν οι κ.κ. Jing Fu, Head of Global Affairs Department, Siyuan Zhao, Representative of European-African Regions of Global Affairs Department, Xue Xiao- Officer of Global Affairs Department, καθώς και ο Dr Christos Vlachos, Executive Director of Silky Finance.

Από την πλευρά του Ε.Μ.Π. στις συναντήσεις συμμετείχαν οι Αντιπρυτάνεις Π. Ψαρράκος, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Εμμ. Βαρβαρίγος, Αντιπρύτανης Έρευνας, Καινοτομίας και Εξωστρέφειας, Ν. Λαγαρός, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Υποδομών και Ανάπτυξης και Αθ. Ζήσης, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διά Βίου Εκπαίδευσης, ο πρώην Πρύτανης, Ομ. Καθηγητής Ι. Γκόλιας, η Εκτελεστική Διευθύντρια Δρ. Μ. Βαρδάκη και η Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων κα. Α. Λαμπροπούλου.

Την επίσκεψη συντόνισε η Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, εκ μέρους της οποία συνόδεψαν την αντιπροσωπεία η ακόλουθος για την έρευνα και τεχνολογία, κα Zhang Dong, και η κα Zhang Wei.

Ο Πρύτανης καλωσόρισε τα μέλη των δύο αντιπροσωπειών και έκανε μια σύντομη παρουσίαση του Ε.Μ.Π., δίνοντας έμφαση στις διεθνείς συμφωνίες με Κινέζικα Πανεπιστήμια και στις συναντήσεις που έχουν προηγηθεί με πρωτοβουλία του Πολυτεχνείου. Αναφέρθηκε επίσης στις διεθνείς κατατάξεις του Ιδρύματος και στο γεγονός ότι η εξωστρέφεια και η διεθνοποίηση με την εδραίωση συνεργασιών μεταξύ διακεκριμένων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο του Ε.Μ.Π..

O Αντιπρόεδρος του HKUST-GZ στη συνέχεια, αφού ευχαρίστησε τις Πρυτανικές Αρχές και εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη συνεργασία αυτή με το εμβληματικό Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έθεσε τρεις προτεραιότητες: i) την ολοκλήρωση του νέου campus στο Guangzhou και πρότεινε την ερευνητική συνεργασία σε νέες εργαστηριακές υποδομές τεχνολογιών αιχμής, ii) την έναρξη ανταλλαγής φοιτητών σε σταθερή βάση αντιστοιχίζοντας προγράμματα σπουδών και iii) με αφορμή το γεγονός ότι το επόμενο έτος συμπληρώνονται 50 χρόνια διπλωματικών σχέσεων Κίνας-ΕΕ, προσκάλεσε το Ε.Μ.Π. να συμμετάσχει στις επετειακές εκδηλώσεις και δράσεις.

Η συνεργασία των δύο Ιδρυμάτων σφραγίστηκε με την υπογραφή του Μνημονίου ανανέωσης της Συνεργασίας των δύο Πανεπιστημίων από τον Πρύτανη Ι. Χατζηγεωργίου και τον Αντιπρόεδρο Ting Chuen Pong.

Με την υπογραφή της συμφωνίας ο Πρύτανης ζήτησε να προχωρήσουν άμεσα στην υλοποίηση δράσεων που θα ενισχύσουν την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και πρότεινε το σχεδιασμό κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος του Ε.Μ.Π. με το HKUST(GZ).

Προς τιμήν του Υφυπουργού Παιδείας, κ. Wang Guangyan, παρατέθηκε γεύμα, και στη συνέχεια οι αντιπροσωπείες ξεναγήθηκαν σε εργαστήρια Σχολών του Ε.Μ.Π. και συγκεκριμένα

στην Αεροδυναμική Σήραγγα του Εργαστηρίου Αεροδυναμικής (Wind Tunnel, Laboratory of Aerodynamics) της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών,

στη Δεξαμενή δοκιμών προτύπων του Εργαστηρίου Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής (Ε.Ν.Θ.Υ.) (Laboratory of Ship and Marine Hydrodynamics) της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών,

στο Εργαστήριο Soft robots, Control Systems της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ε.Μ.Π. έχει παραδοσιακά συνεργασίες με Πανεπιστήμια της Κίνας, από το 2012. Την τελευταία δεκαετία έχει συνάψει 27 συμφωνίες συνεργασίας με διακεκριμένα Κινέζικα Πανεπιστήμια ενώ βρίσκονται σε στάδιο συζητήσεων άλλες 5 συμφωνίες συνεργασίας. Επιπροσθέτως, υφίστανται ερευνητικές συνεργασίες μεταξύ Σχολών του Ε.Μ.Π και Πανεπιστημίων της Κίνας σε αντικείμενα όπως: Γεωμετρική τεκμηρίωση μνημείων, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Αιολική Ενέργεια, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, Μηχανική Μεταφορών, Παρακολούθηση Υγείας Χάλυβα, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, Διαχείριση Βιομηχανικών και Τοξικών Αποβλήτων, Διαχείριση Σιδηροδρόμων και Τηλεπικοινωνίες, Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, κ.ά.