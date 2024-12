13ο e-Βusiness & Digital Marketing World 2024: From WOW to HOW 

Αν θέλετε να ανακαλύψετε τις καινοτομίες που θα διαμορφώσουν το μέλλον του e-business και του digital marketing απλά σημειώστε τη μέρα.

Στις 10 Δεκεμβρίου 2024, στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, θα πραγματοποιηθεί το 13ο e-Business & Digital Marketing World 2024, με τίτλο «From WOW to HOW: e-commerce and digital marketing in the AI era».

Στόχος του συνεδρίου είναι να αποτελέσει μια μοναδική ευκαιρία για όσους θέλουν να ενημερωθούν για τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις όπως η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, η αυτοματισμοί, η αξιοποίηση δεδομένων, τα ψηφιακά εργαλεία και οι νέες στρατηγικές marketing για το e-Commerce.

Όσα θα μάθουμε στο συνέδριο

Το συνέδριο διοργανώνεται με την υπογραφή της SmartPress και είτε εστιάζετε στο e-business και το e-commerce είτε στο digital marketing και τα social media, το συνέδριο καλύπτει και τις δύο θεματικές.

Προηγμένες Προτάσεις και Εξατομίκευση: Αποκτήστε πιστούς πελάτες!

Μάθετε πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σας βοηθήσει να προσφέρετε προσωποποιημένες προτάσεις στους πελάτες σας, αυξάνοντας τις πωλήσεις και την ικανοποίησή τους.

Αυτοματισμοί, Chatbots και Σύνδεση Φυσικού και Ηλεκτρονικού Εμπορίου!

Ανακαλύψτε πώς οι αυτοματισμοί, τα chatbots και οι υβριδικές στρατηγικές μπορούν να μετασχηματίσουν την επιχείρησή σας. Φανταστείτε έναν κόσμο όπου η σύνδεση φυσικού και ηλεκτρονικού εμπορίου δημιουργεί μια απρόσκοπτη εμπειρία.

SEO, Web Development και Στρατηγικές Marketing για το e-Commerce!

Εμβαθύνετε στις καλύτερες πρακτικές για το SEO και το web development και γνωρίστε τις πιο σύγχρονες στρατηγικές digital marketing που μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρησή σας να ξεχωρίσει!

Αξιοποίηση Δεδομένων και Analytics: Λάβετε Αποφάσεις βάσει Data!

Μάθετε πώς να αξιοποιήσετε τα δεδομένα και τα analytics για να λάβετε έγκυρες αποφάσεις, να βελτιώσετε την εμπειρία των πελατών σας και να αυξήσετε τις πωλήσεις σας!

Ψηφιακές Πληρωμές, Ασφάλεια και Νομοθεσία για Πλατφόρμες!

Ενημερωθείτε για τις καλύτερες πρακτικές στην προστασία των συναλλαγών σας και τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις στην ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία για τις πλατφόρμες e-commerce.

Ρομποτική, Drones και Delivery: Πόσο έτοιμη είναι η αγορά;

Ανακαλύψτε πώς τα ρομπότ και τα drones διαχειρίζονται τα logistics και τις παραδόσεις με σύγχρονα συστήματα delivery, μαζί με success stories από τον κλάδο των super market.

Digital Marketing and Social Media in the AI era

Νέες Τάσεις και Προκλήσεις στο Digital Marketing!

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες τάσεις στο digital marketing, από το περιεχόμενο βίντεο και το influencer marketing μέχρι την εξατομίκευση καμπανιών με χρήση δεδομένων.

Εργαλεία και Τεχνολογίες: Αξιοποιήστε την Καινοτομία!

Γνωρίστε τα πιο σύγχρονα εργαλεία analytics, πλατφόρμες αυτοματισμού μάρκετινγκ και AI τεχνολογίες που μπορούν να βελτιστοποιήσουν τις καμπάνιες σας.

Η Επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Digital Marketing!

Δείτε πώς το AI επιτρέπει την αυτοματοποίηση και την προσαρμογή των καμπανιών σας σε πραγματικό χρόνο, βελτιώνοντας την ανάλυση δεδομένων και την εξατομίκευση των μηνυμάτων του marketing.

Επαυξημένη και Εικονική Πραγματικότητα: Δημιουργήστε Αξέχαστες Εμπειρίες!

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε AR και VR για να δημιουργείτε μοναδικές και interactive εμπειρίες στους καταναλωτές.

Διαχείριση Περιεχομένου και SEO: Απογειώστε την Ορατότητα!

Ανακαλύψτε τις καλύτερες πρακτικές για τη δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου που προσελκύει και διατηρεί το ενδιαφέρον του πελάτη, βελτιώνοντας την ορατότητα στις μηχανές αναζήτησης.

Διαχείριση Κοινωνικών Μέσων και Αύξηση Αλληλεπίδρασης: Χτίστε Καλύτερες Σχέσεις!

Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αυξάνοντας την αλληλεπίδραση και την αναγνωρισιμότητα του brand σας.

Κάντε την έγγραφή σας

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα μάθετε για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του e-business, του e-commerce, του digital marketing και των social media και πώς να τις εφαρμόσετε στην επιχείρησή σας, ενώ θα έχετε την ευκαιρία να συναντήσετε και να δικτυωθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου.

Με το μόνο που χρειάζεται είναι πραγματοποιήστε την εγγραφή σας, με ένα κλικ στο ebusinessworld.gr!