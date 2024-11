Θετικό το κλίμα μετά το εκτακτο δείπνο Τραμπ-Τριντό εν μέσω ανησυχιών για εμπορικό πόλεμο

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο 30 Νοεμβρίου ότι συζήτησε για τα σύνορα, το εμπόριο και την ενέργεια σε μια «πολύ παραγωγική» συνάντηση με τον Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό εν μέσω ανησυχιών για εμπορικό πόλεμο.

Ο Τριντό επισκέφθηκε απροειδοποίητα τη Φλόριντα το βράδυ της Παρασκευής και δείπνησε με τον Τραμπ στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, λίγες ημέρες αφότου ο Ρεπουμπλικανός Τραμπ δεσμεύτηκε να επιβάλει δασμούς 25% στις καναδικές και μεξικανικές εισαγωγές μετά την ορκωμοσία του ως πρόεδρος τον Ιανουάριο.

Η υπόσχεση αυτή έχει εγείρει φόβους για έναν εμπορικό πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και δύο από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους τους.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα ότι το σχέδιο δασμών του Τραμπ θα έχει ολέθριες συνέπειες και για τις δύο χώρες και πρότεινε το ενδεχόμενο αντιποίνων.

Ο Τραμπ θέλει να χρησιμοποιήσει τους δασμούς ως εργαλείο για να πείσει το Μεξικό και τον Καναδά να βοηθήσουν στην αναχαίτιση της ροής παράνομων ναρκωτικών στις ΗΠΑ, ιδίως του θανατηφόρου οπιοειδούς φαιντανύλης, αλλά και των μεταναστών που περνούν παράνομα στις ΗΠΑ.

«Συζητήσαμε για πολλά σημαντικά θέματα που θα απαιτήσουν τη συνεργασία των δύο χωρών, όπως η κρίση της φαιντανύλης και των ναρκωτικών που έχει αποδεκατίσει τόσες πολλές ζωές ως αποτέλεσμα της παράνομης μετανάστευσης, τις δίκαιες εμπορικές συμφωνίες που δεν θα θέτουν σε κίνδυνο τους Αμερικανούς εργαζόμενους και το τεράστιο εμπορικό έλλειμμα που έχουν οι ΗΠΑ με τον Καναδά», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Ο Τριντό δεσμεύτηκε να συνεργαστεί μαζί μας για να τερματίσει αυτή την τρομερή καταστροφή των αμερικανικών οικογενειών», πρόσθεσε.

Ο Τριντό, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Χ το Σάββατο, δήλωσε ότι ανυπομονεί να συνεργαστούν οι δυο τους.

«Ευχαριστώ για το δείπνο χθες το βράδυ, πρόεδρε Τραμπ. Ανυπομονώ για τη δουλειά που μπορούμε να κάνουμε μαζί, ξανά», ανέφερε ο Τριντό.

Thanks for dinner last night, President Trump. I look forward to the work we can do together, again. pic.twitter.com/lAWFMTtQt7

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 30, 2024