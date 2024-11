Ένα παιχνίδι στο οποίο οι παίκτες προσομοιώνουν πτυχές της στρατιωτικής επιχείρησης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην κατεχόμενη Παλαιστίνη αφαιρέθηκε από το Steam στη Μεγάλη Βρετανία. Η βρετανική αντιτρομοκρατική αστυνομία ζήτησε την αφαίρεσή του, σύμφωνα με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προγραμματιστή του παιχνιδιού.

Το «Fursan al-Aqsa: The Knights of the Al-Aqsa Mosque» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2022. Ακολουθεί τον Ahmad al-Falastini, έναν φανταστικό Παλαιστίνιο φοιτητή που αναζητά εκδίκηση στους Ισραηλινούς στρατιώτες για τη δολοφονία της οικογένειάς του και τα βασανιστήρια που υπέστη στη φυλακή.

Η ενημερωμένη έκδοση, «Operation al-Aqsa Flood», κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτό το μήνα. Καθρεφτίζει τη στρατιωτική επιχείρηση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, περιλαμβάνοντας σκηνές με μαχητές να εισέρχονται στη στρατιωτική βάση Re’im του Ισραήλ με μηχανοκίνητα αιωροπλάνα και φορώντας πράσινες κορδέλες στο μέτωπο. Οι παίκτες πολεμούν ισραηλινούς στρατιώτες.

Στο παρακάτω βίντεο θα δείτε το παιχνίδι χωρίς την ενημερωμένη έκδοση.

Επενέβη η αντιτρομοκρατική της Μεγάλης Βρετανίας και ζήτησε την αφαίρεση του παιχνιδιού

Από το 1999 και το Counter Strike παίχτες σε όλο τον κόσμο, μπορούν να επιλέξουν τρομοκράτες ή άντρες της αντιτρομοκρατικής και να παίξουν αντίπαλοι σε ομάδες με διαφορετικές πίστες σε όλο τον κόσμο. Αντίστοιχα παιχνίδια σου δίνουν την επιλογή να πάρεις τους Συμμάχους ή τις δυνάμεις του Άξονα, τις ΗΠΑ ή την Σοβιετική Ένωση. δεν πρόκειται για κάποιο καινούριο είδος παιχνιδιού.

Ο προγραμματιστής Νιντάλ Νίτζμ δήλωσε ότι η Valve Corporation, στην οποία ανήκει το Steam, αφαίρεσε το παιχνίδι κατόπιν αιτήματος της βρετανικής αντιτρομοκρατικής μονάδας διαδικτυακής παραπομπής. Η Valve αρκέστηκε να δηλώσει ότι συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το παιχνίδι εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο στο Steam στις περισσότερες χώρες, αλλά στη Γερμανία και την Αυστραλία υπάρχουν περιορισμοί στην ηλικία. Μάλιστα σύμφωνα με gamers και άτομα του χώρου, οι διαμαρτυρίες περισσότερο προώθησαν το παιχνίδι, παρά το δαιμονοποίησαν, ενώ οι χρήστες δεν θεωρούν τα γραφικά ή το game play ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.

O προγραμματιστής του παιχνιδιού υπερασπίζεται την δουλειά του

Ο Νίτζμ, Βραζιλιάνος παλαιστινιακής καταγωγής, χαρακτήρισε το παιχνίδι πολιτική διαμαρτυρία και όχι υποστήριξη της Χαμάς. Δήλωσε στο Al Jazeera ότι τονίζει το δικαίωμα των Παλαιστινίων να αντιστέκονται στην κατοχή, αποφεύγοντας την προπαγάνδα. «Το gameplay είναι σκόπιμα συγκρατημένο», δήλωσε ο Νίτζμ. «Οι παίκτες αποτυγχάνουν στην αποστολή αν βλάψουν άοπλους πολίτες».

Ο Νίτζμ επέκρινε τα διπλά πρότυπα της Δύσης, επισημαίνοντας παιχνίδια όπως το «Call of Duty: Black Ops 6», το οποίο επιτρέπει στους παίκτες να προσομοιώνουν αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του ιρακινού λαού.

«Δεν κατηγορώ τη Valve ούτε το Steam το φταίξιμο ανήκει στη βρετανική κυβέρνηση και τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν τσαντιστεί από ένα βιντεοπαιχνίδι. Με τη δική τους λανθασμένη λογική, το πιο πρόσφατο Call of Duty Black Ops 6 θα έπρεπε επίσης να απαγορευτεί», δήλωσε.

«Καθώς παίζεις ως Αμερικανός στρατιώτης και πηγαίνεις στο Ιράκ για να σκοτώσεις Ιρακινούς (πολίτες). Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι βλέπουμε ξεκάθαρα τα δύο μέτρα και δύο σταθμά».