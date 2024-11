«Μήνυμα» Μπορέλ στη Γαλλία - «Οι αποφάσεις του ΔΠΔ πρέπει να γίνονται σεβαστές»

Ο απερχόμενος επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ κάλεσε σήμερα όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να σέβονται τις αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), περιλαμβανομένου του εντάλματος σύλληψης σε βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δεν μπορούμε να υπονομεύουμε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Είναι ο μόνος τρόπος για να έχουμε παγκόσμια δικαιοσύνη», δήλωσε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες ο Μπορέλ, η θητεία του οποίου ως κορυφαίου διπλωμάτη της ΕΕ λήγει αυτό το μήνα.

«Δεν είναι πολιτικοί. Είναι ένα νομικό σώμα αποτελούμενο από σεβαστούς ανθρώπους που είναι οι καλύτεροι στο δικαστικό επάγγελμα», τόνισε.

“Stop hiding behind anti-Semitism,» says EU’s foreign affairs policy chief, Josep Borrell, as he called on European countries to stop undermining the International Criminal Court, in an apparent reference to France’s backtracking on adhering to the arrest warrant for Israeli PM… pic.twitter.com/15R5kYzUfx

— The National (@TheNationalNews) November 28, 2024