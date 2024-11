Μπορέλ: Οι κυβερνήσεις της ΕΕ δεν μπορούν να επιλέγουν αν θα εφαρμόζουν ή όχι τα εντάλματα σύλληψης του ΔΠΔ

Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να επιλέγουν αν θα εφαρμόζουν ή όχι τα εντάλματα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κατά δύο μελών τη ισραηλινής ηγεσίας και ενός διοικητή της Χαμάς, τόνισε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

Υπενθυμίζεται ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, του μέχρι πρότινος υπουργού Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, καθώς και του αρχηγού της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ, Ιμπραχίμ Αλ-Μάσρι, που θεωρούνται ύποπτοι για την διάπραξη εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.

Ολες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης έχουν υπογράψει την ιδρυτική συνθήκη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, που ονομάζεται Καταστατικό της Ρώμης.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν δηλώσει την προσήλωσή τους στο Καταστατικό της Ρώμης αν χρειασθεί, αλλά ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν προσκάλεσε τον Νετανιάχου να επισκεφθεί την χώρα του, διαβεβαιώνοντάς τον ότι εκεί δεν διατρέχει κίνδυνο.

«Οι χώρες που έχουν υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης είναι υποχρεωμένες να εφαρμόσουν την απόφαση του Δικαστηρίου. Δεν είναι προαιρετικό», διεμήνυσε ο Ζοζέπ Μπορέλ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κύπρο για να συμμετάσχει σε συμπόσιο Ισραηλινών και Παλαιστίνιων ακτιβιστών για την ειρήνη.

