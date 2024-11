Η μικρή πόλη στο Λίβανο που έγινε καταφύγιο για τους εκτοπισμένους

Όταν το Ισραήλ άρχισε να βομβαρδίζει τον Λίβανο στα τέλη Σεπτεμβρίου, η Σίφα αγωνίστηκε να παρηγορήσει τα τρία μικρά παιδιά της, όπως δήλωσε στοAl Jazeera.

Η Σίφα αφηγήθηκε ότι, στις 25 Σεπτεμβρίου, το Ισραήλ βομβάρδισε το κτίριο που βρισκόταν απέναντι από το σπίτι τους στο Αλί ελ Ναχρί, ένα χωριό στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου, περίπου 35 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Βηρυτό.

Η έκρηξη έσπασε τα τζάμια στο διαμέρισμα και έβγαλε τις πόρτες από τους μεντεσέδες τους.

«Γνωρίζαμε τους νεκρούς: Χάσαμε τον θείο μου και την οικογένειά του, τους γείτονές μας και τα παιδιά των αδελφών μου», δήλωσε η 40χρονη.

«Όλοι θέλαμε να ελέγξουμε αν κάποιος γνωστός μας επέζησε από τους γείτονες και τους συγγενείς μας, αλλά ο σύζυγός μου και εγώ αποφασίσαμε να πάρουμε τα παιδιά και να φύγουμε αμέσως», είπε.

Η Σίφα, ο σύζυγός της Μπιλάλ και τα τρία τους παιδιά έφτασαν στο Μπαρ Ελιάς «κατά τύχη» αφού πέρασαν από διάφορα χωριά.

Σύμφωνα με τη Σίφα, απλώς ακολούθησαν εκατοντάδες εκτοπισμένους ανθρώπους που έφευγαν προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης σουνιτικής μουσουλμανικής πόλης της κοιλάδας Μπεκάα.

Εκεί, βρήκαν καταφύγια να ανοίγουν τις πόρτες τους και τους κατοίκους να δωρίζουν προσωπικά αντικείμενα στους νεοφερμένους.

Άλλωστε, το Μπαρ Ελιάς έχει μια ιστορία υποδοχής προσφύγων.

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), 31.000 έως 45.000 Σύροι πρόσφυγες έχουν εγκατασταθεί στο Μπαρ Ελιάς αφού διέφυγαν από τον εμφύλιο πόλεμο στη χώρα τους, ο οποίος ξέσπασε το 2011.

Many people around the world take extra measures to protect their houses from winter elements.

But for Syrian refugees living in tented settlements made of plastic sheets and timber in Lebanon’s Bar Elias, the damage was severe.

UNHCR helps them weatherproof their shelters. pic.twitter.com/yirAlwL9ms

— UNHCR Lebanon (@UNHCRLebanon) October 26, 2018