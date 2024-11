Πώς φτάσαμε στα πρόθυρα παγκοσμίου πολέμου - Οι αποκαλύψεις της Μέρκελ στα απομνημονεύματά της

Η Άνγκελα Μέρκελ ηγήθηκε της Γερμανίας για 16 χρόνια. Ήταν στην εξουσία κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, της μεταναστευτικής κρίσης του 2015 και, σε σημαντικό μέρος της κατάληψης της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014.

Ήταν πολύ ήπια απέναντι στη Μόσχα; Πολύ αργή για να βοηθήσει το Κίεβο; Αν δεν είχε εμποδίσει την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ το 2008, θα διεξαγόταν τώρα πόλεμος εκεί;

Μιλώντας στο BBC στο Βερολίνο, η Μέρκελ υπερασπίζεται σθεναρά τη θητεία της.

A rare interview with Angela Merkel – 16 years as German Chancellor. Energy dependence on Russia, security dependence on the US, trade dependence on China plus her migration policies..I ask AMerkel about her legacy, she's now having to defend

Λέει ότι πιστεύει πως ο πόλεμος στην Ουκρανία θα είχε ξεκινήσει νωρίτερα και πιθανότατα θα ήταν χειρότερος, αν το Κίεβο είχε ξεκινήσει την πορεία προς την ένταξη στο ΝΑΤΟ ήδη από το 2008.

«Θα είχαμε δει στρατιωτική σύγκρουση ακόμη νωρίτερα. Ήταν απολύτως σαφές σε μένα ότι ο πρόεδρος Πούτιν δεν θα έμενε άπραγος».

«Και τότε, η Ουκρανία ως χώρα δεν θα ήταν σίγουρα τόσο προετοιμασμένη όσο ήταν τον Φεβρουάριο του 2022».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαφωνεί.

Χαρακτηρίζει την απόφαση της Μέρκελ για το ΝΑΤΟ, που υποστηρίχθηκε από τον τότε Γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί, ως σαφή «λάθος υπολογισμό» που ενθάρρυνε τη Ρωσία.

Σε μια σπάνια συνέντευξη από τότε που αποχώρησε από την πολιτική πριν από τρία χρόνια, η Μέρκελ εκφράζει την ανησυχία της για τις νέες απειλές του Βλαντιμίρ Πούτιν για χρήση πυρηνικών όπλων.

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αποτρέψουμε τη χρήση πυρηνικών όπλων», λέει η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας.

«Δεν πρέπει να μας παραλύει ο φόβος, αλλά πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη, ή μαζί με τις ΗΠΑ, μία από τις δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις στον κόσμο».

«Οι δυνατότητες είναι τρομακτικές».

Παρά το γεγονός ότι απολάμβανε υψηλά ποσοστά δημοτικότητας κατά το μεγαλύτερο μέρος της θητείας της, η Μέρκελ βρίσκεται τώρα σε θέση άμυνας.

