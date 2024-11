Σφυρίχτρα του θανάτου: Ο αρχέγονος τρόμος του χειρότερου ήχου του κόσμου – Ακούστε εδώ

Ελβετοί και Νορβηγοί νευροεπιστήμονες ανακάλυψαν ότι η αρχαία σφυρίχτρα θανάτου των Αζτέκων εξακολουθεί να τρομοκρατεί τους ανθρώπους σήμερα

Πρόκειται , όπως λένε, για μιας αρχέγονη αντίδραση φόβου.

Αποκάλυψαν το ανατριχιαστικό τους εύρημα στο περιοδικό Communications Psychology -και σε ένα ηχητικό απόσπασμα , σύμφωνα με την New York Post.

«Δείχνουμε ότι οι ήχοι της σφυρίχτρας του κρανίου γίνονται κατά κύριο λόγο αντιληπτοί ως αποτρεπτικοί και τρομακτικοί και ως υβριδικής φυσικής-τεχνητής προέλευσης», έγραψαν οι ερευνητές, οι οποίοι προέρχονται από το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης.

Αυτές οι μικρές σφυρίχτρες σε σχήμα κρανίου ανασύρθηκαν από τάφους που χρονολογούνται μεταξύ του 1250 και του 1521 μ.Χ.

Αυτό το γεγονός οδήγησε τους ερευνητές να πιστεύουν ότι σχετίζονταν με τη μετά θάνατον ζωή.

Όταν οι αρχαιολόγοι φυσούσαν σε αυτά τα ανατριχιαστικά καζού, εξέπεμπαν ένα απόκοσμο, ηχητικό εφέ παρόμοιο με εκείνο στοιχειωμένου σπιτιού.

Οι Αζτέκοι διαμόρφωσαν τη σφυρίχτρα θανάτου κατά το πρότυπο του ανθρώπινου λάρυγγα, έτσι ώστε όταν φυσάει μέσα, ο αέρας να χωρίζεται στα δύο, παράγοντας ταλαντευόμενα ηχητικά κύματα που αναπηδούν γύρω από έναν μεγάλο θάλαμο πριν εξέλθουν από μια δεύτερη τρύπα.

Για να ελέγξουν αν αυτό το όργανο τρόμου εξακολουθεί να έχει απήχηση και σήμερα, οι ερευνητές ζήτησαν από 70 Ευρωπαίους εθελοντές να ερμηνεύσουν διάφορους ήχους.

Οι συμμετέχοντες δεν γνώριζαν εκ των προτέρων ότι η σφυρίχτρα θα συμπεριλαμβανόταν, αφαιρώντας τυχόν προκαταλήψεις γι’ αυτήν πριν από το πείραμα, αναφέρει το Science Alert.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, οι ερευνητές ζήτησαν από τους εθελοντές να περιγράψουν την αίσθηση, ενώ ταυτόχρονα τους παρακολουθούσαν με μια συσκευή που μετρούσε τις νευρικές και ψυχολογικές αντιδράσεις τους στο σφύριγμα θανάτου.

